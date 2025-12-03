Podstrana organizira blagdansko druženje za djecu povodom Svetog Nikole

Ronilačko ekološki klub Podstrana u suradnji s Općinom Podstrana organizira veselo blagdansko druženje povodom blagdana Svetog Nikole, koje će se održati u petak, 6. prosinca, na Portu u Svetom Martinu, s početkom u 11 sati.

Najmlađe posjetitelje očekuje čarobna adventska atmosfera, susret sa Svetim Nikolom te pokloni za svu djecu. Organizatori najavljuju obilje radosti i topline, idealno za obiteljsko druženje u blagdanskom duhu.

Pozivaju se svi roditelji i djeca da dođu, povedu najmlađe i uživaju u veselju koje donosi adventsko vrijeme.