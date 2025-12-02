Podstrana: Načelnik Mijo Dropuljić posjetio vrtiće uoči blagdana sv. Nikole

Načelnik Općine Podstrana, Mijo Dropuljić, i ove je godine tradicionalno posjetio dječje vrtiće na području općine povodom božićnih blagdana i blagdana sv. Nikole. Susret s mališanima protekao je u veseloj i toploj atmosferi, uz pjesmu, smijeh i kratke priredbe koje su djeca s ponosom pripremila.

Tom je prilikom načelnik djeci uručio prigodne poklone – edukativne materijale i slatke paketiće – te poručio kako je ulaganje u najmlađe temelj svake uspješne zajednice.

“Ovaj posjet za mene nije samo tradicija, nego iskrena radost i podsjetnik koliko je važno ulagati u djecu tijekom cijele godine. Njihova sreća i sigurno okruženje moraju biti prioritet svakog društva”, istaknuo je načelnik Dropuljić.

Ravnateljice i odgojiteljice zahvalile su na kontinuiranoj podršci Općine Podstrana, naglasivši kako suradnja lokalne zajednice i predškolskih ustanova značajno doprinosi stvaranju kvalitetnih uvjeta za rad i boravak djece u vrtićima.

Tijekom obilaska vrtića načelnik je razgovarao s odgojiteljskim osobljem i stručnim suradnicima o njihovim potrebama, izazovima i planovima.

“Naši predškolski djelatnici rade iznimno odgovoran posao. Oni svaki dan oblikuju okruženje u kojem djeca rastu, uče i razvijaju svoje prve vrijednosti. Njihov profesionalizam, toplina i predanost zaslužuju iskreno poštovanje. Općina će i dalje biti njihov partner i podrška u stvaranju što boljih uvjeta za rad”, poručio je Dropuljić.

Posjet je još jednom potvrdio važnost zajedništva, brige i ulaganja u najmlađe. Načelnik je zaključio kako će Općina Podstrana nastaviti razvijati projekte i programe usmjerene na djecu i obitelji, s ciljem stvaranja što kvalitetnije sredine za rast i razvoj budućih generacija.