Podstanari se nisu javljali gazdi stana, nazvao je policiju. Imali su što vidjeti kad su otvorili vrata strana

Strašan zločin dogodio se u stambenoj zgradi u Strullendorfu. Policajci su u petak navečer tamo pronašli tijela četveročlane obitelji. 52-godišnji lovac navodno je upucao tri osobe, a zatim i sebe. Prema policiji, žrtve su njegova supruga i dvoje djece, piše BILD.

Oko 19 sati, stanodavac obitelji obavijestio je policiju. Nije uspio doći do svojih stanara i bio je zabrinut. Patrolni automobil potom je otišao do stambene zgrade u istočnom Strullendorfu (7800 stanovnika, okrug Bamberg).

Policajci su otvorili zaključani stan i pronašli tijela obitelji. Moguće je da su mrtvi već neko vrijeme. BILD je saznao da su se drugi stanari prethodno žalili na neugodan miris.

Otac navodno pucao u obitelj

Prema prvim nalazima državnog odvjetništva i policije, 52-godišnjak je prvo pucao i ubio svoju 49-godišnju suprugu, 14-godišnjeg sina i šestogodišnju kćer. Zatim je oružje okrenuo prema sebi.

Točno vrijeme zločina još uvijek nije jasno. Christian Raithel iz policijske uprave Gornje Frankonije rekao je za BILD: "Točno vrijeme se još uvijek utvrđuje. Obdukcija će se obaviti u utorak. To bi trebalo pomoći u sužavanju vremenskog okvira."

Muškarac, koji je bio i lovac i sportski strijelac, posjedovao je dozvolu za oružje i nekoliko komada oružja . Koje je oružje korišteno u zločinu isprva nije bilo jasno. Prema riječima glasnogovornika policije, i to će se razjasniti tijekom obdukcije.

Zasad nema naznaka da su u zločinu sudjelovale i druge osobe. Uz istražitelje kriminalističke policije, na mjestu događaja bili su i predstavnik državnog odvjetništva u Bambergu te forenzički patolog kako bi razjasnili okolnosti zločina.