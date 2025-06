Podravka i ŽARK Split borit će se za zlato

Stigli smo do kraja trećeg dana uzbudljive porečke Završnice za rukometašice do 13 godina i saznali smo koji će klubovi u borbu za medalje. Svoje mjesto među četiri najbolje ekipe osigurale su ekipe Sinj, Podravka, Lokomotiva Zagreb i ŽARK Split. Na kraju dana pratili smo polufinalne susrete, a oni su nam otkrili da će u borbu za zlato Podravka i ŽARK Split, dok će se Lokomotiva Zagreb i Sinj boriti za treće mjesto i broncu. Finale je na rasporedu u srijedu, 4. lipnja u 14:00 dok će se utakmica za treće mjesto odigrati nešto ranije, točnije u 12:30, a sve će biti u prijenosu uživo na Sportskoj televiziji. No prvo, evo kako je protekao treći dan, donosi HRS.

POLUFINALNE SKUPINE 1 I 2:

Predzadnji dan ove Završnice otvoren je drugim kolom u polufinalnim skupinama, kao i u grupama za poredak. U Polufinalnoj skupini 1 do nove pobjede došla je ekipa Sinja koja je rezultatom 16:13 pobijedila Podravku, a to je pošlo za rukom i Gospiću koji je s 15:13 svladao Sesvete. U Polufinalnoj skupini 2, Lokomotiva Zagreb upisuje novu uvjerljivu pobjedu – pobjeđuje ŽARK Split 21:13. U drugoj utakmici Zrinski je s 10:5 pobijedio Split 2010., piše Hrvatski rukometni savez.

POLUFINALA:

Svoje mjesto među četiri najbolje ekipe nakon odigrana dva kola u polufinalnim skupinama osigurale su Lokomotiva Zagreb, Podravka, Sinj i ŽARK Split. U prvom polufinalu ŽARK Split je nakon napetog dvoboja pobijedio Sinj 20:19. U drugom polufinalu Podravka je s 18:14 pobijedila Lokomotivu Zagreb pa nas tako u velikom finalu čeka okršaj između Podravke i ŽARK Splita.

UTAKMICE ZA 5. – 8. MJESTO:

Četiri ekipe koji nisu uspjele doći do borbe za medalju, treći dan Završnice nastavile su utakmicama za plasman od 5. do 8. mjesta. U prvoj utakmici Gospić je sa 16:15 pobijedio Split 2010, a u drugoj su Sesvete bile bolje od Zrinskog 14:12.

GRUPE ZA POREDAK 1 i 2:

Prijepodne trećeg dana bilo je rezervirano i za zadnje kolo u dvjema grupama za poredak. U prvoj su grupi do pobjeda u 2. kolu došle ekipe ŽRK Ivankovo i Rugvica. Ivankovo je u derbiju istoka Hrvatske bilo bolje od Multinorm Cerne 13:11, dok je Rugvica s 15:8 bila bolja od Trilja. U drugoj grupi Rudar je s 12:7 pobijedio Omišalj, dok je u još jednom slavonskom derbiju, nakon napetih 30 minuta, ŽRK Brod slavio protiv 1234 Virovitice 16:15.

UTAKMICE ZA 9. – 12. MJESTO:

U dvije utakmice za poziciju od devetog do 12. mjesta ekipa 1234 Virovitica bila je bolja od Rugvice 21:20, a i drugom je susretu Trilj također s minimalnih 20:19 pobijedio ŽRK Brod.

UTAKMICE ZA 13. – 16. MJESTO:

U posljednje dvije utakmice trećeg dana Završnice za rukometašice do 13 godina, Omišalj je s 18:16 bio bolji od ŽRK Ivankova, a Multinorm Cerna pobijedila je Rudar 12:10.

Evo i najboljih igračica svake utakmice trećeg dana:

IME PREZIME KLUB POZICIJA LUCIJA BARIŠIĆ ŽRK BROD VRATARKA VIKTORIJA PELIN ŽRK RUGVICA DESNI VANJSKI MILANA TODOROVIĆ ŽRK RUDAR VRATARKA LANA KUZMAN ŽRK IVANKOVO LIJEVO KRILO LUCIJA STARČEVIĆ RK GOSPIĆ VRATARKA LUCE LOVRENČIĆ ŽRK ZRINJSKI SREDNJI VANJSKI ENEA ŠTEFANEC RK PODRAVKA VRATARKA LUCIJA JEMIN RK LOKOMOTIVA LIJEVI VANJSKI RAFAELA DOŠEN RK GOSPIĆ LIJEVO KRILO VITA GREGO RK OMIŠALJ VRATARKA BARBARA MARIJAN RK SESVETE LIJEVO KRILO EVA SALIĆ RK MULTINORM CERNA LIJEVI VANJSKI VANJA ROSANDIĆ ŽRK SINJ VRATARKA ANA KOSANOVIĆ ŽRK 1234 VIROVITICA SREDNJI VANJSKI LEONA KELEK RK PODRAVKA DESNO KRILO REBEKA DELONGA ŽRK TRILJ LIJEVO KRILO

Sutra nas čeka veliki završni dan, borba za konačni poredak te borba za broncu i zlato. Utakmice za naslov prvakinja i utakmicu za treće mjesto moći će se uživo pratiti na Sportskoj televiziji. A baš kao i danas, i sutra nas u "Žatici" od 11:00 do 15:00 čeka i fan shop sa sjajnim artiklima – dresovima naših Heroja, trubama, majicama, šalovima, a bit će tu i neizostavni Foxy. Vidimo se na finalnom danu, javljaju iz Hrvatskog rukometnog saveza.