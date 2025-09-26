Podignuta optužnica protiv zapovjednika, časnika i vođe palube zbog tragedije na trajektu Lastovo

U teškoj nesreći trajekta Lastovo u malološinjskoj luci poginuli su Jadrolinijini pomorci - Boško Kostović, Marko Topić i Denis Šarić.

U priopćenju se, bez imena okrivljenika i naziva brodara, navodi da je optužnica podignuta protiv trojice hrvatskih državljana - prvookrivljenog rođenog 1987., drugookrivljenog rođenog 1992. i trećeokrivljenog rođenog 1975. godine te da je istragu provelo Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti.

Ističe se da je, imajući u vidu da su rezultati provedene istrage upućivali na počinjenje teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti (iz nehaja), Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci po dovršetku istrage predmet dostavilo na daljnje postupanje Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, koje je stvarno i mjesno nadležno za postupanje u predmetu zbog navedenog kaznenog djela, nakon čega je Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo optužnicu.

Terete se zapovjednik, časnik palube i vođa palube

Optužnicom se tadašnjem 37-godišnjem zapovjedniku broda, 33-godišnjem prvom časniku palube i 50-godišnjem vođi palube stavlja na teret da su 11. kolovoza 2024. oko 15 sati, na trajektu u vlasništvu Jadrolinije, koji je bio privezan na trajektnom pristaništu u Malom Lošinju postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu te protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke.

Za što ih se tereti?

Tereti ih se da su, iako svjesni da tri člana posade obavljaju radove ispod podignute ukrcajne rampe, koja nije propisno osigurana zabravnim klinovima, olako držali da svojim postupanjem neće ugroziti život i tijelo članova posade.

Pritom se prvookrivljenog zapovjednika broda tereti da je isključio hidrauličku pumpu, iako je znao da ukrcajna rampa može stajati u podignutom položaju jedino dok hidraulička pumpa radi, trećeokrivljenika da je kao vođa palube propustio izdati zapovijed kormilaru za propisno osiguranje ukrcajne rampe zabravnim klinovima, a drugookrivljenog prvog časnika palube da je propustio vođu palube upozoriti da izda takvu zapovijed kormilaru, pa se, kada je zapovjednik broda upozorio vođu palube da ukrcajna rampa nije propisno osigurana od pada, ovaj na to upozorenje oglušio.

Pad ukrcajne rampe

Uslijed opisanih propusta navedene trojice okrivljenika, došlo je do pada ukrcajne rampe na članove posade koji su se nalazili ispod rampe, pri čemu su kormilar, vođa stroja i mornar zadobili ozljede od kojih su smrtno stradali, dok je drugookrivljeni prvi časnik palube zadobio ozljede teške naravi, priopćeno je iz Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci.

