Znate li za male morske pse u Opelovim modelima?

Opelovi dizajneri potajno dodali uzorke malih morskih pasa na raznim mjestima u unutrašnjosti svojih modela. U modelima kao što su Grandland X, Corsa, Astra, Insignia, Zafira…, ove opasne ribe su prisutne već godinama.

Sve je počelo jednog nedjeljnog poslijepodneva 2004. kada je Opelov dizajner Dietmar Finger bio kod kuće i radio na skici za novu Corsu. Točnije, razmišljao je o vanjskoj ploči pretinca za rukavice. Međutim, kada se pretinac za rukavice otvori, ova ploča mora osigurati stabilnost stvari odloženih unutra – što čini s bočnim prečkama integriranim u plastičnu površinu. Dietmarov je posao bio dizajnirati oblik prečkica, što je i radio kada mu je sin prišao, pogledao njegovu skicu i rekao: Tata, zašto jednostavno ne nacrtaš morskog psa? Doista, zašto ne! pomislio je dizajner i dao rebrima oblik morskog psa! I tako se rodila ideja, piše HAK Revija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sljedećeg dana pokazao je svog morskog psa tadašnjem glavnom dizajneru Corse, Nielsu Loebu, koji je odmah podržao tu ideju i morski pas u pretincu za rukavice krenuo je u serijsku proizvodnju.

Slijedila je Zafira, gdje je Karim Giordimaina, tada zadužen za dizajn interijera, sakrio tri morska psa u kokpitu kompaktnog monovolumena. Više morskih pasa tada je dobilo trajni dom, prvo u hatchbacku Adam lifestyle, a zatim u aktualnoj generaciji najprodavanije Astre i perjanici Opela Insigniji. Za današnjeg direktora dizajna interijera Karima Giordimaina, morski pas je tijekom godina postao važna prepoznatljiva karakteristika Opela, i to ne samo u pretincu za rukavice.

- Novinari nas pitaju gdje su morski psi kada predstavljamo nove modele. Uvijek potičem naše dizajnere da sa svakim novim dizajnom sakriju morske pse u interijeru.

Mnogi proizvođači automobila imaju ovakve simpatične detalje. Naravno, nisu to morski psi nego neke druge životinje ili stvari.