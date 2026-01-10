Pod okriljem noći postavljena nova spomen-ploča "ustaškom sinu" iz Imotskog

Na mjestu gdje je krajem studenoga razbijena spomen-ploča poginulom branitelju Rajku Lozi iz Imotskog, u Ulici Josipa Jurja Strossmayera, osvanula je nova – s izmijenjenim, ali i dalje izrazito kontroverznim sadržajem.

Podsjetimo, spomen-ploču je 1998. godine postavila obitelj poginulog branitelja, no dodatni natpis uklesan 11 godina kasnije izazvao je snažne reakcije dijela javnosti zbog veličanja ustaške ideologije. Upravo je taj sadržaj bio razlog zbog kojeg su građani i udruge godinama tražili njezino uklanjanje, a ploča je krajem studenoga i fizički razbijena.

Nova ploča, međutim, i dalje sadrži sporni izraz „ustaški hrvatski sine“, kao i niz ideološki i povijesno osjetljivih formulacija. Iako je dio teksta izmijenjen u odnosu na prijašnju verziju – izostavljena je, primjerice, karta tzv. NDH, ali poruke koje su godinama izazivale prijepore ostale su prisutne.

Na ploči, između ostalog, stoji da je Rajko Lozo poginuo u borbi „protiv neprijateljskih JNA tenkova i djela pobunjenih Srba“, a spominju se i Jazovka, Huda jama te Jasenovac, uz poruku kako „sve povijesne istine treba temeljito istraživati za hrvatsku budućnost i slobodu“.

Zanimljivo je da postavljanje nove ploče ne odgovara dogovoru koji je, prema službenim informacijama Grada, postignut s obitelji Lozo. Iz Grada su krajem studenoga izvijestili kako je nakon sastanka s obitelji, rodbinom i suborcima iz 3. imotske bojne 4. brigade ZNG – “Imotski sokolovi” dogovoreno da se nova spomen-ploča postavi na istom mjestu, ali na zidu, a ne na tlu, te uz poštivanje svih zakonskih procedura i prethodno usuglašen sadržaj.

S obzirom na to je da je ploča postavljena pod okriljem noći, nameće se pitanje – tko je glavni i odgovorni za njezino postavljanje, piše Zadarski list.