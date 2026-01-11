Počinju pohodi Stranjskih mačkara po naseljima Općine Otok

Nadaleko poznate i snažne Stranjske mačkare iz Otoka započinju svoje tradicionalne pohode u subotu, 24. siječnja, izvijestili su iz ove mačkarske družine.

Na zajedničkom sastanku dogovoreno je kako će mačkare u obilazak naselja Općine Otok krenuti iz mjesta Kuredžići, s Kuredžina guvna. Okupljanje je predviđeno u 9 sati, nakon čega slijedi polazak ustaljenom rutom kroz Ovrlju, Rudu, Udovičiće i Jelašca.

Središnji dio programa održat će se u centru Otoka, na Roknjači, oko 12.30 sati, gdje se očekuje i najveći broj posjetitelja. Nakon toga mačkare nastavljaju obilazak preostalih mjesta – Priblaća, Vuletine rupe i Živinića.

Pohod će završiti povratkom na područje Strana 1, u Smoljiće, gdje će se održati završna fešta i druženje sudionika i mještan