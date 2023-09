POČINJE NOVA SEZONA U prodaji pretplate za kazališnu sezonu 2023/24 HNK Split

U Hrvatskom narodnom kazalištu Split u tijeku je upis pretplata za sezonu 2023/24. Pretplate se mogu upisivati do 1. studenoga a pretplatnici iz prethodne sezone mogu sačuvati svoja dosadašnja mjesta ako pretplate upišu do 5. listopada. Ponuđeno je deset pretplatničkih ciklusa, skrojenih po afinitetima publike. Cijene paketa ulaznica zavise od ponuđenih predstava i kategorije sjedala a kreću se u rasponu od 200 do 104 € za premijerne izvedbe u ciklusu Premijerna pretplata 1 pa do 35 € za paket ulaznica u ciklusu Teatar mladih.

Pretplate je moguće upisati online na mrežnoj adresi hnk-split.mojekarte.hr/hr/paketi.html ili osobno na blagajni splitskog kazališta (pon. – pet. od 9 do 20 sati, sub. od 9 do 12 sati) od i uredu prodaje u Porinovoj ulici (pon. – pet. od 9 do 12 sati).

Ponuđeni pretplatnički ciklusi su: Premijerna pretplata 1 u kojoj je osam naslova, ciklusi Premijerna pretplata 2 i 3 s po sedam premijernih naslova, Dramska pretplata u kojoj je pet premijernih i repriznih naslova, koliko imaju i ciklusi Studentska pretplata, Teatar mladih i Obiteljska pretplata subotom u 18. Tu su još i ciklusi Popularna pretplata te Koncertna pretplata sa po šest naslova. Novi pretplatnički ciklus je Pretplata K-HNK u kojoj je osam gostujućih naslova u produkciji hrvatskih narodnih kazališta.

U predstojećoj sezoni planirane su premijerne izvedbe opernih predstava Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta te Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija, drame Crvena voda po istoimenom romanu Jurice Pavičića, dramatizacija priča Edgara Allana Poea Slučaj Mademoiselle Dupin, Mačka na vrućem limenom krovu Tennessee Williamsa, autorski projekt Tužan pogled u prazan takujin te monodrama Trpimira Jurkića Zbrajanje štete. Baletna premijera je Laurencia na glazbu Alexandera Kreina po koreografiji Vakhtanga Čabukianija.

Brojne su pogodnosti koje upis pretplata nudi ljubiteljima kazališne umjetnosti. Prije svega, tako nabavljene ulaznice značajno su, čak 10 – 70%, jeftinije nego kad se kupuju pojedinačno. Ukoliko se pretplate kupuju gotovinski na kazališnoj blagajni, ostvaruje se dodatni popust od 5%. Pretplate je moguće platiti kreditnim karticama u tri obroka. Pored toga, pretplatnici ostvaruju popust od 20% na ulaznice izvan pretplatnih ciklusa, uključujući gostujuće predstave, predstave u sklopu Marulićevih dana i Splitskog ljeta. Kupnja nekog od pretplatničkih ciklusa uz to je i osiguranje od eventualnog poskupljenja ulaznica tijekom tekuće sezone. Pored toga, kupnjom pretplata osigurano je stalno, uvijek isto, mjesto u gledalištu.