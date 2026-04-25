POČELO UKLANJANJE ILEGALNIH OBJEKATA "Ovo je Marjanski poučak za bespravnu gradnju: od barake do stambene jedinice"

Društvo Marjan oglasilo se na društvenim mrežama povodom aktualnih najava uklanjanja nelegalnih građevina u Park-šuma Marjan, upozorivši na, kako navode, dugogodišnju praksu bespravne gradnje koja je, tvrde, sustavno narušavala prostor. U objavi ističu kako je godinama postojao obrazac pretvaranja manjih objekata u stambene jedinice kroz pokušaje legalizacije, uz istodobno širenje građevina, te otvaraju pitanje odgovornosti ranijih gradskih uprava i nadležnih institucija. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

Marjanski poučak za bespravnu gradnju: od barake do “stambene jedinice”

"Tragom aktualnih najava o uklanjanju nelegalnih građevina u Park-šumi Marjan i početka uklanjanja koje investitori provode sami, želimo podsjetiti na ustaljenu praksu koja godinama nagriza naš Marjan.

Procedura je godinama bila gotovo protokolarna:

1. Izgradiš bespravnu baraku.

2. Tražiš legalizaciju, isključivo s namjerom pretvorbe u stambeni prostor.

3. Dok postupak legalizacije traje (u slučaju Marjana i preko 10 godina!), bespravno proširuješ objekt, računajući na lažna obećanja o legalizaciji koja su se provlačila još od 2012. godine.

Od 2021. godine, nakon desetljeća čekanja u ladicama, zahtjevi za legalizaciju konačno se počinju odbijati – onako kako zakon i nalaže.

Pitanje koje ostaje visjeti u zraku: Zašto bivše gradske uprave godinama nisu postupale po zakonima RH i važećem GUP-u Splita? Članak 47. GUP-a za Park-šumu Marjan je kristalno jasan:

"Poljoprivredne površine, do privođenja planiranoj namjeni, mogu se koristiti samo za otvorene nasade (bez plastenika i staklenika) bez mogućnosti građenja poljskih kućica.

Izgrađene građevine nakon 1968. godine i bez građevne dozvole, kao i sva odstupanja od građevne dozvole ili naknadne nelegalne dogradnje i nadogradnje moraju se uklanjati."

Zašto se bespravne građevine nisu prijavljivale Građevinskoj inspekciji odmah po zaprimanju zahtjeva? To je pitanje na koje odgovore moraju dati nadležne institucije.

Danas je situacija takva da je, uz rijetke iznimke, teško razlikovati poljoprivrednike (koje, ističemo, nitko ne brani u njihovom radu) od onih koji isključivo žele pretvoriti svoje ilegalne barake u legalne stambene kvadrate.

Trenutno svjedočimo uklanjanju jednog ugostiteljskog objekta, jednog plastenika i još 5 manjih nelegalnih objekata. Primjetno je da se uklanjaju objekti u kojima se ne stanuje.

Kada će na red doći i nelegalni objekti koji se koriste za stanovanje – nije nam poznato. Nadamo se da je ovo samo početak potpunog čišćenja Marjana od nezakonitih graditeljskih zahvata", poručuju.