Počela je izrada dviju studija koje će pokazati je li opravdana gradnja energane na Bikarcu

Počela je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt Postrojenje za energetsku oporabu goriva iz otpada i prosušenog mulja s uređaja za obradu otpadnih voda u obuhvatu Centra za gospodarenje otpadom Bikarac, skraćeno, prve energane u Hrvatskoj, a za taj je posao nakon provedenog postupka javne nabave izabrana tvrtka Econerg.

To je druga faza zaokruživanja sustava gospodarenja otpadom na šibenskom području, nakon što je prije dvije godine otvoren najsuvremeniji centar za gospodarenje otpadom za cijelu Šibensko-kninsku županiju. Cilj projekta izgradnje postrojenja za energetsku oporabu goriva iz otpada i muljeva iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je pridonijeti uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i to kroz smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta, smanjenje emisija stakleničkih plinova s odlagališta te iskorištavanje otpada u energetske svrhe.

Projekt je vrijedan 1 050 000 eura, a Fond će u stopostotnom iznosu financirati izradu projektne dokumentacije. Nakon prvog inauguracijskog, drugi je sastanak održan u Šibeniku, na Bikarcu.

“Na ovom radnom sastanku u Šibeniku bili su svi dionici tog projekta, a to znači predstavnici Grada Šibenika, Fonda za zaštitu okoliša, tvrtke Econerg te CGO Bikarac. Na izradi dokumentacije pristupili smo vrlo ozbiljno i sad idemo korak po korak. Ugovor je sklopljen na 18 mjeseci i mi se nadamo da ćemo za to vrijeme završiti svu potrebnu dokumentaciju. Ono što čitavo vrijeme komuniciramo i mi iz tvrtke Bikarac, i gradonačelnik i župan to je da ćemo dokumentaciju podastrijeti javnosti, građanima Šibenika i nakon toga ćemo vidjeti što ćemo dalje. Znam da neki podmeću tu tezu da je ovo sve farsa i da će se kako god bilo pokazati da se energana tu može graditi. Ali to nije tako. I današnji radni sastanak pokazao je da radimo samo na temelju podataka, činjenica. Ja ne mogu sad ispravljati protivnike i njihova mišljenja, ali kada prođe ovaj postupak izrade studija i to prezentiramo javnosti vidjet će se tko je bio u pravu”, kaže Robert Podrug. direktor CGO Bikarac.

Analizirali su prve ulazne količine goriva iz otpada koja bi dolazila u takvo jedno postrojenje te tko će konzumirati toplinsku energiju jer za električnu energiju sustav već postoji. U suradnji s direktorom tvrtke Podi poslat će anketu svim poduzetnicima na zoni Podi jesu li zainteresirani za korištenje toplinske energije iz potencijalne energane. Prema iznesenim podatcima računaju na gorivo iz otpada iz četiri dalmatinska centra za gospodarenje otpadom od kojih dva već postoje, a dva su u izgradnji što je više od 100 000 tona godišnje.

“Treba naglasiti da nije riječ o dovoženju smeća na Bikarac nego o gorivu iz otpada koje oni kao i Šibensko – kninska županija moraju negdje zbrinuti, a ako to bude na Bikarcu imat ćemo I veliko ekonomsku korist. Isključivo se razgovara o količinama goriva iz otpada koje nastaje u njihovim centrima. Sve te županije ili će uskoro imaju svoje centre, sve imaju svoje plohe i postrojenja i oni moraju zbrinuti gorivo koje nastaje, kao i što mi sad skupo plaćamo cementari. Centar u Zadru je već gotov, ali još nije u funkciji, a dva centra u Dubrovniku i Splitu se rade, Split je čak u visokoj fazi, tako da kad budu gotovi imat će i oni gorivo iz otpada koje trebaju riješiti”, ističe Robert Podrug.

Željko Kedmenec iz firme Ekonerg, voditelj studije cijelog projekta, prvenstveno dio prve faze odnosno izrade studija izvodljivosti ističe da je ta tvrtka fokusirana na projekte i centre koji obrađuju otpad i da su kreator početne faze projekta Bikarac, a voditelji su i izrade studija za centre Šagulje i Orlovnjak i dio prve faze Lećevice.

“Što se tiče energane na otpad, isto tako imamo dobro iskustvo i reference, pa mogu slobodno reći da smo jedna od jačih firmi u Hrvatskoj koja je prepoznala energetsku oporabu otpada, kao ključni segment u gospodarenju otpadom. Imali smo prilike raditi i akcijski plan gospodarenja potencijalnim energetskim dijelom komunalnog otpada koji je prezentiran ministarstvu 2018. i 2019. godine. Rezultati ovih dviju studija bit će taj da će konačno, zadnja karika u lancu gospodarenja otpadom, biti zatvorena i da će to biti jedinstveni primjer gospodarenja otpadom na razini Republike Hrvatske. Nadamo se da će energetska oporaba otpada, koja do sada zbog različitih političkih i društvenih razloga nije pala na plodno tlo, biti prvi jedinstveni takav slučaj u Hrvatskoj. Kada gledamo četiri centra za gospodarenje otpadom koja trenutačno rade u Republici Hrvatskoj, CGO Bikarac zaista može biti odličan primjer zatvorene cjeline i kružne brige o zbrinjavanju otpada. Na Bikarcu imamo odlaganje otpada, postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, pretovarne stanice i prateću infrastrukturu, a ovo je sada drugi korak zaokruživanja sustava budući da će otpad postati izvor nove energije. Još jednom čestitam Gradu, gradonačelniku i stručnim službama”, istaknuo je uvjeren da će to shvatiti I većina građana. Smatra da je bitno da se to prepozna u ovoj situaciji energetske krize u Europi i svijetu te da se da se taj energetski potencijal, koji je veliki, ne odlaže na odlagališta otpada u sklopu centara, nego da se iskoristi za proizvodnju toplinske i električne energije bez ikakvog štetnog utjecaja na okoliš.