PO PRVI PUTA U Splitu je održana konferencija o palijativnoj skrbi!

U gradu podno Marjana, po prvi puta, održava se 6. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem. Domaćin i suorganizator je Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

U poslijepodnevnim satima nedjelje na temu palijativne skrbi oglasili su se Socijaldemokrati Split.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

- 6. konferencija o palijativnoj skrbi ovih se dana po prvi put odvija u Splitu. Jedna od glavnih organizatorica je doktorica Katija Ćulav, članica Aktiva Socijakdemokrata, a na konferenciji sudjeluje i naša zastupnica Glamuzina Katica.

Hrvatska se, prema ljestvici Svjetske zdravstvene organizacije, nalazi na samom dnu među europskim zemljama. To je porazno jer pokazuje koliko se država NE brine o građanima koji su najteže oboljeli.

Nekolicina medicinskih stručnjaka se aktivistički i volonterski bavi razvijanjem volonterske skrbi u RH. Aktivistički i volonterski. A hrvatski medicinski sustav ne samo da ništa ne radi s razine ministarstva, nego niti ne valorizira one koji to rade sami.

Ne šalje ih se na edukacije, ne plaća im se prekovremeni rad, nemaju nikakve poticaje da bi se bavili ovim iznimno iscrpljujućim područjem medicine.

Organiziraju se sami, traže savjete od liječnika iz najboljih svjetskih palijativnih sustava, kao što je, primjerice, australski. Na konferenciji je danas govorila upravo doktorica iz Australije koja je desetljećima radila gradeći taj sustav u Australiji i koja ima vrlo konkretne prijedloge za Hrvatsku. Nadamo se da će njeni prijedlozi pronaći put do Ministarstva zdravstva.

Nitko od nas ne zna kakvi nas zdravstveni izazovi čekaju, a svi smo imali barem jednu blisku osobu koja se nepotrebno i nehumano namučila pred kraj života. Strašno je da cijeli ovaj sustav počiva na dobroj volji šačice dobrovoljaca. Nema sustavne podrške za rad tih dobrovoljaca.

Palijativna skrb u RH je kao i palijativni pacijent u RH. Potpuno zanemarena - stoji u Facebook objavi Socijaldemokrati - Split.