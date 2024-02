PLENKOVIĆ: "Ustrajemo na prijedlogu Turudića za čelnika DORH-a. Nema za to prepreka"

U 16 sati u Zagrebu je započela sjednica šireg predsjedništva HDZ-a nakon koje se šef te stranke i premijer Andrej Plenković obratio medijima.

Podsjetimo, 24sata su objavila najnoviju prepisku između kandidata za šefa DORH-a Ivana Turudića i Josipe Pleslić ex Rimac. Dosad nepoznatu prepisku objavili smo iz dva ključna razloga. Turudić ne govori istinu o svojem odnosu s Rimac. Također, ako bude šef DORH-a, bit će nadležan za dvije optužnice protiv Rimac, piše 24sata.

"Razgovarali smo i o aktualnoj temi, jedinstven stav svih ljudi koji su bili na sastanku je da ćemo kao stranka ustrajati na izboru Turudića za glavnog državnog odvjetnika", rekao je Andrej Plenković novinarima nakon sjednice.

"Vidjeli smo dosta intenzivnu kampanju aktera koji se protive njegovom imenovanju, od predsjednika Milanovića... Ima puno ljudi kojima se on kao kandidat koji dolazi izvan sustava DORH-a ne sviđa iz niza razloga", rekao je Plenković.

"Detektirali smo tri ključne točne. Njegov rođak Vrlje, Turudić se izuzeo, nije proveo nijednu radnju. Je li se on sjetio za mjesec, dva, pet, nama nije bitno. Njegov rođak je osuđen, tako da je to anulirano.Što se tiče Zdravka Mamića, on je deklarirao prijateljstvo s Mamićem. 2015. je DORH vodio postupak protiv Mamića pa ga je netko i snimao. U tom procesu postojale su tri situacije gdje je bio viđen s Turudićem, a pritom nema nikakvog dokaza o čemu su pričali. Nema ničega, ali je to manje bitno. Strateški je bitno da su saznanja o tome imali Lozančić, savjetnik predsjednika za nacionalnu sigurnost, ali i tadašnji premijer Milanović. Nitko od njih nije poduzeo ništa. Znali su za kontakt Mamića i Turudića. Niti je SOA, niti DORH, ali niti Vlada poduzela ništa protiv Turudića. Prošlo je devet godina i sad se oni sjete to vratiti na površinu. Ili su oni tada zaključili da ništa ne mogu dokazati ili su to čuvali u ladici. Stvar je nebitna za njegovu dužnost", rekao je Plenković.

Što se tiče zadnjeg slučaja, Plenković je kazao kako imamo slučaj ''političkog voajerizma'', referirajući se na prepiske s Josipom Rimac.

"Uvid u te podatke, poruke, je imao uzak krug ljudi i oni su to proslijedili medijima. Koliko se nama čini, nije poduzeta nikakva procesna radnja. Pokušaj kojem svjedočimo, od Milanovića i onih koji neovlašteno puštaju ovakve podatke u javnost, ali i oporbe, su bez presedana. Ovakvo nešto još nismo imali, ali mi ostajemo pri svojem stavu. Tražili smo SOA-u, ona nam je dala rezime svih provjera, i nema nikakve prepreke da Turudić bude predložen za šefa DORH-a. Mi te poruke vidjeli nismo", rekao je Plenković, javlja 24sata.

Potom su uslijedila novinarska pitanja, a Plenković je kazao kako iz poruka Rimac i Turudić ''zasad nema dokaza o pogodovanju''. Cijela situacija je ''oporbeni narativ'', naglasio je Plenković, s kojim se oni ne slažu te ponovio kako on ''nije imao pojma da se oni znaju''.

"Ne bih rekao da je Turudić lagao, bio je reduciran u svom izričaju", kaže Plenković.

"Oporba se toliko upregnula protiv imenovanja novog državnog odvjetnika da to postavlja upitnik", nastavio je dalje premijer, kazavši kako se odmah trebalo nešto poduzeti, a ne čekati devet godina. Dodao je i kako on u cijeloj situaciji nije čuo struku.

"Kad gledate ljude koji su se o njemu očitovali, većina je bila pozitivna. Ovo sve što vidimo je čisti voajerizam jer je ovo potpuno nebitno za bilo koji predmet Josipe Rimac", rekao je Plenković.

"Za nas je bitno samo vidjeti je li on kome pogodovao, a mi ne vidimo da je. Ove su poruke puštene samo s političkim ciljem, pustio ih je netko tko ima poruku ''mi tebe tu ne želimo''. Kako je moguće da se uski krug privilegiranih počinje upetljavati u ono za što nisu nadležni. Ovo raditi je ''no go'', ne može se tolerirati", rekao je Plenković.

"Milanović je silovao protuzakonito i predlagao Đurđević za šeficu Vrhovnog suda, pisao je pisma zastupnicima. Ovo je pokušaj političkog udara dijela aktera da se čovjeka kojeg smo predložili ne izabere", rekao je Plenković, javlja 24sata.