Plenković odgovorio Vučiću: "To su izmišljotine, nismo lutkari iza scene"

Nakon što je agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Standard & Poor's, u najnovijem je izvješću podigla investicijski kreditni rejting Hrvatske s A- na razinu "A“ za dugoročno zaduživanje, uz stabilne izglede, premijer Andrej Plenković u subotu naglasio je da je to najviši kreditni rejting kojeg Hrvatska ima u povijesti, piše Net.hr.

"To označava jasan signal ulagačima o smjeru gospodarske politike koji vodimo i odgovornom ulaganju. Posljedice ovakve odluke osjetit će se u politici zaduživanja i povoljnijim uvjetima", pojasnio je premijer i dodao da će efekte osjetiti i građani.

"Jedina smo zemlja koja je u zadnjih sedam godina s neinvesticijske razine skčila za šest stupnjeva i napravila iskorak kao malo tko. Hrvatska je danas na razini Latvije i Litve. Niži rejting od nas imaju Italija, Grčka, Malta, Mađarska...", dodao je.

Što ovo znači za građane?

Plenković je naglasio da su zadovoljni izvješćem koje, kaže, predstavlja potvrdu napora Vlade. Dodaje da je ovo poruka za sve naše kompanije koje žele privući one koji će pridonijeti otvaranju bolje plaćenim radnim mjestima.

"To nam je poticaj za daljnji predani rad na jačanju gospodarstva", kaže.

Na novinarsko pitanje što će viši kreditni rejting konkretno značiti za građane, premijer je rekao: "Kada pogledate izvješće, vidjet ćete da dostižemo europsku razinu po mnogim stavkama. Ja sam taj dio izvješća doživio kad je riječ o lovljenju koraka pozitivno. To znači da se treba paziti kada je riječ o cijenama, osobito u turizmu. Hvatanje koraka se ne događa preko noći nego traje. Mislim da će ovakva poruka biti dobra za državu. Svi koji žele ulagati, znaju da dolaze u uređenu zemlju", pojasnio je.

Premijer je dan ranije ocijenio to porukom povjerenja i potvrdom iznimnog napretka.

O Vučićevim optužbama

Iz Vlade napominju da S&P u izvješću predviđa Hrvatskoj stabilan rast BDP-a, u prosjeku od 2,7 posto godišnje u razdoblju od 2026. do 2029. godine.

Nakon izvješća Fitcha prošloga tjedna, i druga od tri vodeće svjetske rejting agencije šalje jasan signal ulagačima da je Hrvatska politički, financijski i gospodarski stabilna i pouzdana, istaknuli su Banski dvori u petak u priopćenju u povodu izvješća S&P-a.

Novinare je zanimalo i što misli o nedavnim izjavama srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je optužio hrvatski državni vrh i SOA-u da su utjecali na studentske prosvjede u Srbiji. Plenković je kazao da nije čuo tu izjavu te naglasio da Hrvatska nema interes uplitati se u unutarnja pitanja Srbije, "niti biti lutkar iza scene koji povlači konce".

"To je izmišljeno i promašeno. Naš cilj je stabilnost u susjedstvu. Moramo otkloniti te teze", istaknuo je.

Govoreći o optužbama da Hrvatska sudjeluje u vojnom savezu s Albanijom i Kosovom protiv Srbije, naglasio je da suradnja tih zemalja nije usmjerena protiv Srbije te da su spomenute teze izmišljene da bi se stvorio narativ o vanjskoj prijetnji.

"Hrvatskoj ne pada na pamet, kao ni Albaniji ni Kosovu, ugrožavati bilo čiji teritorijalni integritet", zaključio je Plenković.