PLENKOVIĆ: "Milanović mi je jutros dostavio tajne dokumente o Turudiću"

Premijer Andrej Plenković je, zajedno s ministrima Olegom Butkovićem i Vilijem Berošem, sudjelovao na otvaranju novoizgrađene zgrade Bolnice za ženu i dijete u Rijeci.

Plenković se nakon ceremonije otvaranja obratio javnosti.

"Milanović mi je jutros dostavio tajne dokumente o Turudiću, tiču se odnosa s Mamićem. Nema tu ništa spektakularno"

"Vidim da je iskoristio poziv za svečanu sjednicu Grada Dubrovnika pa da malo komentira temu koja ga očito muči i žulja. Ja sam nakon Europskog vijeća bio u Zagrebu u uredu i dobio sam neke informacije od predsjednika, što je neobično, od SOA-e o Turudiću. Tražio sam prije od SOA-e provjere o Turudiću. On se referira na neke tada tajne izvide iz 2015. godine. Nema tu ništa spektakularno niti novih saznanja. To se tiče njegova poznanstva sa Zdravkom Mamićem. Zvao sam Turudića, pitao sam ga ima li tu šta, je li mogao pogodovati, on kaže da nema. Nema tu ništa. On očito iz nekih svojih razloga, da našteti vladi, izlazi s podacima koji su krajnje neobični. Turudić je prošao dva saslušanja. Što se nas tiče, ako je to na što je mislio ovo što mi je dostavljeno danas, onda ostajemo prvi svom stavu i situacija se ne mijenja", rekao je, piše Index.

Na pitanje novinara o Milanovićevoj izjavi da Plenković sigurno ide u neko od tijela EU, rekao je: "Ja sam siguran da je Milanović kandidat Rusije za glavnog tajnika NATO-a. To je ta razina. Ne znam kakvu oni to kuglu gledaju da saznaju gdje tko ide”, dodao je odgovarajući na Milanovićeve komentare o njegovim ambicijama u Bruxellesu.

O datumu izbora

Upitan je o datumu izbora.

"Zadnji izbori su bili 5. srpnja. Hoće li biti koji dan prije ili poslije, nije bitno. Rekao sam oporbenim zastupnicima, ako žele preuzeti odgovornost, moraju biti spremni. Ne vidim čemu egzaltiranost, sigurno neće biti van ustavnog i zakonskog roka", rekao je.

O štrajkovima i prosvjedima

Novinari ga pitaju o profesorima koji najavljuju štrajk.

"Ne najavljuju svi profesori, najavljuje dio. Vlada radi veliku reformu plaća u javnoj i državnoj službi. Znali smo koliko je to delikatan zadatak. Dvije su ideje, jedna je za sličan rad osigurati sličnu plaću, druga je da svima rastu plaće. Htjeli smo sustav učiniti pravičnijim", rekao je.

Kazao je kako su uzeli nekoliko tjedana za konzultacije i korekcije eventualnih nelogičnosti.

"Namjera je dobra", kazao je.

"Mi želimo da sljedeće dane, a njih je 26, na temelju imputa sindikata vidimo što možemo korigirati i da konačno rješenje bude takvo da najveći broj ljudi bude zadovoljan. Mi želimo ekonomski pomoći ljudima koji rade u javnom i državnom sektoru. Ovakvih povećanja plaća nije bilo. Ako netko od čelnika sindikata želi izraziti nezadovoljstvo, može. Ali namjera sigurno nije da idemo protiv zaposlenih, nego njima u prilog", rekao je.

"I suci i državni odvjetnici su pravosudni službenici. Još smo im ranije htjeli povećati plaću. Sad razgovaramo o tome kako da napravimo novi iskorak. Predlažem sucima da sjednemo idući tjedan i nastavimo razgovore što je realno da napravimo do kraja ovog mandata, bez štrajkova", rekao je i dodao kako "vlada stalno čini u prilog zaposlenicima".

Dodao je da je indeksacija veliko pitanje i da je zahtjev da se plaće povežu s troškovima života nešto čega nema nigdje, ni za javne i državne službenike ni za dužnosnike, i da bi to bila iznimka te da to u ovom trenutku nije realno.

Na pitanje kako komentira val nezadovoljstva radnika, Plenković je rekao: “Ne bih rekao da imamo val. Da to imamo, ne bismo prošli kroz 2022. bez ijednog prosvjeda praktički.”

O Orbanu

Upitan je i o odluci Viktora Orbana da ipak pristane na novu izdašnu EU pomoć Ukrajini.

"Mislim da je praksa koju je uveo u zadnje vrijeme loša, to smo mu svi rekli, on to zna. No, to je dio njegove kampanje. Koncipirao ju je tako da što više otpora pruža, to je on veći heroj doma i dobije više glasova", kazao je, piše Index.

Pa dodao: "Ohrabrili su ga da da suglasnost i dao je. Izgubili smo šest tjedana, ali nismo izgubili ništa oko dinamike potpore Ukrajini. Kako je on procijenio da isto ono što nije prihvatio u prosincu sad prihvati s jednom polurečenicom... Ne vidim neku epohalnu pobjedu. Mogli smo to sve riješiti u prosincu."