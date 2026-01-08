Planirate se tetovirati? Razmislite dvaput, objavljena su najnovija istražovanja o utjecaju na kožu i zdravlje: "Dugoročno može mijenjati imunološki sustav"

Koža je naš najveći organ i prva obrambena linija – elastična, izdržljiva i stalno na udaru sunca, hladnoće, ozljeda. Na nju u Dalmaciji sve češće stavljamo još jedan „teret“: tetovaže. Nekad rezervirane za pomorce i zatvorenike, danas su dio mainstreama, a broj tetoviranih i dalje snažno raste, dok dobna granica ide prema dolje. Pitanje koje se zato logično nameće glasi: što zapravo tetoviranje radi našoj koži – i ostatku organizma?

Kod tetoviranja igla probija površinski sloj kože (epidermis) i boju unosi u dermis, dublji sloj u kojem se nalaze krvne i limfne žile te brojne imunološke stanice. Organizam na to reagira kao na svaku ozljedu: pokreće se lokalna upala, dolaze makrofagi i drugi „čistači“ koji pokušavaju progutati pigment. Upravo oni vremenom „zaključaju“ dio boje u koži – zato tetovaža ostaje vidljiva. No dio čestica tinte ne ostaje na mjestu. Znanstvena istraživanja posljednjih godina vrlo jasno pokazuju da pigment putuje dublje u tijelo, ponajprije u limfni sustav.

Tinta u limfnim čvorovima – dokazano i kod ljudi

Europska skupina znanstvenika koristila je napredne tehnike snimanja (sinkrotron, μ-FTIR) na uzorcima kože i limfnih čvorova preminulih osoba s tetovažama. Našli su čestice pigmenta – uključujući metale poput titaniijevog dioksida, nikla i kroma – ne samo u koži, nego i u obojenim limfnim čvorovima. Noviji pregledi literature pokazuju da pigment može završiti i u jetri, slezeni i plućima, barem u životinjskim modelima. Čestice su često nano-veličine, što znači da lakše prolaze kroz biološke barijere.

Drugim riječima – dio tetovaže doista „ode“ u limfni sustav i tamo može ostati godinama, možda i desetljećima.

Nova studija: tetovaže, limfni čvorovi i cjepiva

Veliku pažnju izazvalo je istraživanje međunarodne skupine znanstvenika objavljeno krajem 2025. u časopisu PNAS. U eksperimentima na mišjim modelima pokazali su da pigment iz tetovaže vrlo brzo putuje limfnim žilama i gomila se u obližnjim limfnim čvorovima, da pigment preuzimaju makrofagi od kojih dio zatim odumire te da limfni čvorovi ostaju kronično blago upaljeni. Kada su znanstvenici cijepili miševe protiv COVID-19 u područje čija limfa drenira u „obojeni“ limfni čvor, odgovor na cjepivo bio je slabiji nego u netetoviranih mjesta, dok je kod cjepiva protiv gripe reakcija bila pojačana.

Važno je naglasiti da je riječ o istraživanju na životinjama, ne na ljudima. Autori i drugi stručnjaci ističu da nalazi ne znače da su tetovaže opasne po cjepiva ili da se ljudi ne bi trebali cijepiti, nego da treba bolje razumjeti kako pigment dugoročno utječe na imunološki sustav. Zbog toga dermatološke udruge savjetuju jednostavnu mjeru opreza: ako imate jako tetovirane nadlaktice, s liječnikom se može dogovoriti cijepljenje u netetovirano područje, osobito kod novih ili znanstveno osjetljivih cjepiva.

Koje su poznate kratkoročne i dugoročne nuspojave?

Najčešće komplikacije tetoviranja su lokalne infekcije, alergijske reakcije na pojedine boje (osobito crvenu), kontaktni dermatitis te različiti oblici kronične upale u koži. Stručna literatura navodi i pojavu granuloma, fibroze i trajnih promjena pigmentacije. Povremeno se opisuju i sistemske reakcije, primjerice uveitis (upala oka), artritis ili crijevne upale povezane s tetoviranjem, iako su te pojave rijetke i često se ne može sa sigurnošću dokazati uzročno-posljedična veza.

Tetovaže i rizik od raka – što zasad znamo?

Tema koja prirodno izaziva najviše straha jest moguća veza između tetovaža i karcinoma. Sustavni pregled rizika body-modifikacija iz 2025. godine navodi da su „onkološki rizici“ jedan od zabrinjavajućih, ali još nedovoljno razjašnjenih aspekata tetoviranja. Veliku pozornost privukla je i nedavna studija objavljena u časopisu eClinicalMedicine (The Lancet), koja je analizirala tisuće osoba i našla povezanost tetovaža s nešto većim rizikom od malignog limfoma. Povećanje rizika bilo je statistički značajno, osobito kod ljudi s većim površinama tetovaža, no autori naglašavaju da je riječ o relativnom povećanju i da su potrebna dodatna istraživanja.

Stručnjaci pritom podsjećaju da su poznati i puno jači rizični čimbenici za rak – pušenje, pretjerano sunčanje, prehrana, genetika – te da današnji podaci ne opravdavaju paniku, nego oprez i daljnje praćenje.

Zašto je tema važna baš danas?

Tetoviranje je u Hrvatskoj, pa tako i u Dalmaciji, u nekoliko desetljeća prešlo put od „znaka pomorca ili zatvorske prošlosti“ do općeg trenda. Svjetske procjene govore da trećina odrasle populacije u nekim zemljama ima barem jednu tetovažu, a slični trendovi se vide i kod nas. Istodobno, istraživanja upozoravaju da je javna svijest o mogućim komplikacijama relativno niska, čak i među mladima koji se najčešće tetoviraju.

Stručnjaci poručuju kako je najvažnije osvijestiti da tetoviranje nije samo estetski postupak nego i medicinski zahvat koji zahvaća dermis, limfni i imunološki sustav. Zato je iznimno bitno birati registrirane studije s dobrom higijenom i deklariranim sastavom boja, izbjegavati tetoviranje preko madeža ili bolesne kože, voditi računa o pravilnoj njezi nakon tetoviranja te pravodobno potražiti liječnički savjet u slučaju sumnjivih reakcija. Osobe s autoimunim bolestima ili teškim alergijama trebale bi se prethodno savjetovati s liječnikom, a u dogovoru sa zdravstvenim djelatnicima moguće je i razmotriti da se cijepljenja provode u netetovirana područja, osobito kod osoba s vrlo velikim površinama tetovaža.

Između estetike i znanosti

Koža je fascinantno izdržljiv organ, ali nova istraživanja jasno pokazuju da tetovaže nisu potpuno „neutralne“: dio pigmenta završava u limfnim čvorovima, može dugoročno mijenjati imunološki odgovor, a u rijetkim slučajevima povezuje se i s ozbiljnijim zdravstvenim problemima. To ne znači da tetoviranje treba demonizirati – za mnoge je ono važan oblik osobnog izraza. No, u trenutku kad tetovaže postaju gotovo norma, a ne iznimka, i dalmatinskoj je svakodnevici dobro doza znanstvene trezvenosti: prije nego kožu trajno obojimo, valja barem nakratko zastati, informirati se i svjesno odlučiti što stavljamo u jedan od najvažnijih organa vlastitog tijela.