Planinari u strahu od novog režima prelaska granice na Dinari i Kamešnici. Doznali smo koga se to tiče

Dinara je najviša hrvatska planina čiji se najviši vrh, Troglav, nalazi u Bosni i Hercegovini. U ovom članku se nećemo osvrtati na to zašto se Troglav i mnogi drugi vrhovi nalaze s bosanskohercegovačke strane granice, mada smo to učinili u nekoliko navrata zadnjih godina, ali hoćemo na činjenicu da su nemir u planinarsku zajednicu unijeli pojedini napisi o znatno strožem režimu na graničnom području nego što je to bio slučaj do sada.

Naime, hrvatski planinari iz godine u godinu sve češće planinare na Dinaru i Kamešnicu, a nije rijedak slučaj da prilikom planinarenja posjete najviše vrhove ovih planina ili druga područja koja su teritorijalno u BiH.

Zabrinutost zbog informacija o ograničenjima na stazama koje presijecaju granicu

Informacije o strožem režimu na graničnom području izazvale su nezadovoljstvo među planinarima i službama koje djeluju u pograničnom području jer označene staze na Dinari i Kamešnici na više mjesta presijecaju granicu. Tako se pisalo da prelazak preko dosadašnjih ruta više nije dopušten, osim u hitnim akcijama i uz prethodnu najavu nadležnim službama. Zbog složenog terena i staza koje granicu prelaze cik-cak, mnogi smatraju da bi nova regulativa smanjila broj posjetitelja te zakomplicirala korištenje postojećih planinarskih objekata i putova.

Policija pojašnjava što Zakonik o schengenskim granicama zapravo propisuje

Komentar situacije na ovakvoj vrsti granice dobili smo od PU splitsko-dalmatinske.

"Sukladno članku 5. Zakonika o schengenskim granicama (Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016.), vanjske se granice mogu prijeći samo na graničnim prijelazima i tijekom utvrđenog radnog vremena. Radno vrijeme je jasno naznačeno na prijelazima koji nisu otvoreni 24 sata dnevno.

Odstupajući od navedenog, predviđeni su izuzeci od obveze prelaska vanjskih granica samo na prijelazima i tijekom utvrđenog radnog vremena, te se mogu dopustiti između ostaloga i:

– pojedincima ili skupinama osoba u slučaju nepredviđenih hitnih okolnosti;

Članak 20. predmetnog zakonika definira posebna pravila za kontrole određenih kategorija osoba kao što su službe spašavanja, policijske i vatrogasne postrojbe te službenici graničnog nadzora, koje djeluju u hitnim slučajevima.

Naglašavamo da navedene službe u svim drugim situacijama kada je njihovo kretanje u svrhu obavljanja redovnih zadaća (vršenje službenih dužnosti), svoje kretanje trebaju najaviti nadležnoj PGP službenim putem, kako bi se izbjegli prijepori oko statusa vozila i osoba koje imaju potrebu kretanja neposredno uz vanjsku granicu EU.

Do sada nije procesuirana niti jedna osoba žurne službe poradi nezakonitog prelaska državne granice", kažu nam u policiji.

Planinari ne bi trebali strahovati – problem su terenska vozila

Neslužbeno doznajemo da planinari koji pješke koriste planinarske staze na planinama poput Dinare i Kamešnice ne trebaju strahovati od bilo kakvih komplikacija u odnosu na dosadašnje stanje. Naravno, u slučaju da to hrvatska ili BiH policija zatraži, pojedinac je dužan pokazati identifikacijski dokument, no takve su kontrole iznimno rijetke.

O strožem nadzoru više bi trebali brinuti "vikend planinari" koji zapravo i nisu planinari, nego terenskim vozilima posjećuju ove planine i prelaze granicu na lokacijama gdje to nije dopušteno.