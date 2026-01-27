Pijete svaki tjedan? Evo koliko pića povećava rizik od raka crijeva

Novo istraživanje otkrilo je da konzumacija više od 14 alkoholnih pića tjedno može povećati rizik od raka crijeva (kolorektalnog raka) za 25 posto.

Rezultati znanstvene studije

Rezultati studije, objavljeni u časopisu CANCER Američkog društva za borbu protiv raka, pokazali su da je prekomjerno pijenje povezano s 91 posto većim rizikom od kolorektalnog raka u usporedbi s umjerenim. Podaci su prikupljeni od 88.092 odrasle osobe u SAD-u koje su sudjelovale u istraživanju Nacionalnog instituta za rak (NCI). Na početku studije, koja je trajala 20 godina, sudionici nisu imali rak, a tijekom tog razdoblja zabilježeno je 1679 slučajeva kolorektalnog raka, prenosi Index.

Istraživanjem je utvrđeno da su osobe koje su pile više od 14 pića tjedno imale 25 posto veći rizik od razvoja raka crijeva te 95 posto veći rizik od raka rektuma. U usporedbi s umjerenim konzumentima, oni koji su tijekom odrasle dobi prekomjerno pili imali su 91 posto veći rizik od kolorektalnog raka.

Koautorica Erikka Loftfield izjavila je: "Naša studija je jedna od prvih koja istražuje kako se konzumacija alkohola tijekom života odnosi na rizik od kolorektalnog adenoma i kolorektalnog raka. Iako su podaci o bivšim konzumentima alkohola bili oskudni, ohrabrilo nas je vidjeti da se njihov rizik može vratiti na razinu rizika umjerenih konzumenata."

Kako alkohol utječe na tijelo

Prema organizaciji Cancer Research UK, alkohol može uzrokovati sedam vrsta raka, uključujući rak usta, dojke i jetre.

Kada se u tijelu metabolizira, alkohol se pretvara u acetaldehid, kemikaliju koja može oštetiti stanice i spriječiti ih da se same obnavljaju. Organizacija Macmillan dodaje da i drugi čimbenici poput prehrane, tjelesne težine i dobi mogu povećati rizik od raka crijeva, no točan uzrok bolesti još uvijek je nepoznat.

Simptomi na koje treba obratiti pozornost

Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), simptomi raka crijeva mogu uključivati promjene u navikama pražnjenja crijeva, krvarenje iz anusa, osjećaj da trebate obaviti veliku nuždu čak i ako ste upravo bili na WC-u, bol u trbuhu, kvržicu u trbuhu, nadutost, nenamjeran gubitak težine i osjećaj velike iscrpljenosti bez razloga.

Ako osjetite bilo koji od navedenih simptoma, preporučuje se da zakažete pregled kod svog liječnika. Liječnik vas može uputiti specijalistu ako sumnja na mogućnost raka, no NHS naglašava da to ne znači da sigurno imate rak.