Pijete li ih? Ovakva su pića gora za zdravlje od slatkiša

Nedavna istraživanja ukazuju na jasan obrazac: zaslađena pića predstavljaju veći dugoročni rizik za zdravlje od povremenih slatkih poslastica. Dvije opsežne studije, jedna sa Sveučilišta Lund iz 2024. godine koja je obuhvatila gotovo 70.000 ljudi i istraživala kardiovaskularne bolesti, te metaanaliza Sveučilišta Brigham Young iz 2025. na više od 500.000 ljudi usmjerena na dijabetes tipa 2, sugeriraju da izvor šećera - bilo da se nalazi u pićima, desertima ili cjelovitim namirnicama - značajno utječe na zdravstvene ishode, piše Food & Wine.

Rasprava o štetnosti šećera nije nova. Još 1977. godine The New York Times je istraživao je li šećer "zlikovac u preobleci", a otprilike u isto vrijeme senatski odbor za prehranu počeo je poticati Amerikance na smanjenje unosa. Unatoč upozorenjima, potrošnja dodanog šećera porasla je za 30% između 1977. i 2010. godine. Američka vlada je 2020. ponovila preporuku, pozivajući građane da unos dodanog šećera ograniče na najviše 6% dnevnih kalorija. Međutim, najnovija istraživanja upućuju na to da bi smjernice trebale biti preciznije o vrsti šećera koju treba izbjegavati.

Slatka pića i rizik od kardiovaskularnih bolesti

Studija znanstvenika sa Sveučilišta Lund, objavljena 2024. godine u časopisu Frontiers of Public Health, analizirala je vezu između unosa dodanog šećera i učestalosti raznih kardiovaskularnih bolesti. Istraživači su koristili podatke iz dviju velikih švedskih kohortnih studija, prateći sudionike od 1997. do 2009. godine. Nakon isključivanja raznih čimbenika rizika, konačni uzorak obuhvatio je gotovo 70.000 osoba.

Tim je analizirao potrošnju šećera u tri kategorije: dodaci poput meda, slastice poput kolača i peciva te zaslađena pića. Pratili su učestalost sedam kardiovaskularnih bolesti, uključujući moždani i srčani udar, zatajenje srca i aneurizmu aorte. Sudionici su praćeni do smrti ili do kraja razdoblja praćenja 2019. godine. Tijekom tog razdoblja, kod 25.739 sudionika dijagnosticirana je kardiovaskularna bolest, prenosi Index.

Analiza je pokazala da je konzumacija slatkih pića povezana s povećanim rizikom od ishemijskog moždanog udara, zatajenja srca, fibrilacije atrija i aneurizme trbušne aorte. Znanstvenici su zaključili da je konzumacija slatkih napitaka "gora za vaše zdravlje od bilo kojeg drugog oblika šećera".

"Tekući šećeri, koji se nalaze u zaslađenim pićima, obično pružaju manju sitost od krutih oblika - čine da se osjećate manje sitima - potencijalno dovodeći do prekomjerne konzumacije", izjavila je Suzanne Janzi, doktorandica na Sveučilištu Lund i dopisna autorica članka. "Kontekst je također važan - poslastice se često uživaju u društvenim prilikama ili posebnim događajima, dok se zaslađena pića mogu konzumirati redovitije."

Zanimljivo je da su istraživači otkrili da je povremeno uživanje u slasticama povezano s boljim zdravstvenim ishodima od potpunog odricanja. "To bi moglo odražavati temeljna prehrambena ponašanja - pojedinci koji konzumiraju vrlo malo šećera možda imaju vrlo restriktivne dijete ili možda ograničavaju šećer zbog već postojećih zdravstvenih stanja", objasnila je Janzi, dodajući kako ovi nalazi sugeriraju da izuzetno nizak unos šećera možda nije nužan ili koristan za kardiovaskularno zdravlje.

Izvor šećera važan za rizik od dijabetesa

Studija sa Sveučilišta Lund nije jedina koja ukazuje na razliku u zdravstvenim učincima ovisno o obliku unesenog šećera. Istraživači sa Sveučilišta Brigham Young objavili su 2025. godine u časopisu Advances in Nutrition opsežnu metaanalizu koja je također otkrila da je izvor šećera ključan.

Njihov rad obuhvatio je podatke prikupljene od preko 500.000 ljudi iz Azije, Australije, Europe, Latinske Amerike i SAD-a. Analizom su istraživali vezu između unosa različitih vrsta šećera i učestalosti dijabetesa tipa 2. Otkrili su da su šećeri iz pića poput gaziranih sokova i voćnih sokova dosljedno povezani s višim stopama dijabetesa tipa 2, dok prirodni šećeri, uključujući one iz cjelovitog voća, mogu imati zaštitni učinak.

"Ovo je prva studija koja je uspostavila jasne odnose doza-odgovor između različitih izvora šećera i rizika od dijabetesa tipa 2", izjavila je Karen Della Corte, vodeća autorica i profesorica nutricionističkih znanosti na BYU-u. "Ona naglašava zašto je pijenje šećera, bilo iz gaziranih sokova ili sokova, problematičnije za zdravlje nego njegovo jedenje."

Iako su istraživači iz obje studije naglasili da su potrebna daljnja istraživanja, njihovi rezultati snažno upućuju na isti zaključak. Umjesto općenitog osuđivanja svih dodanih šećera, Della Corte je sugerirala da bi "buduće prehrambene smjernice mogle uzeti u obzir različite učinke šećera na temelju njegovog izvora i oblika."