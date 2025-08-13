Pijete kavu na prazan želudac? Evo koji problemi mogu nastati

Kava je mnogima omiljeno piće kojim započinju dan. Postoji više vrsta kava, a neki ju uvijek piju na prazan želudac. Ovo nije najbolja ideja jer će pojedinim osobama kava tada utjecati na probavu, ali i izazvati mučninu. Ipak, neće svima biti ovako pa je najbolje pratiti kako se tijelo ponaša.

Kava ima mnoge blagodati, a jedna od njih je i razbuđivanje ujutro. Ipak, nekim ljudima neće goditi ispijanje kave na prazan želudac.

Imat će razne probleme pa je najbolje nešto pojesti prije same kave ili koristiti bezkofeinsku kavu, piše N1.

Koji se problemi mogu javiti zbog kave na prazan želudac?

Kod nekih osoba se mogu pojaviti određeni problemi kada kavu piju na prazan želudac.

To su:

1. Žgaravica ili refluks

Kava, odnosno kofein mogu povećati proizvodnju želučane kiseline, a to onda može dovesti do refluksa, odnosno do vraćanja želučane kiseline u jednjak. Ovo će se posebno dogoditi onima koji su inače skloni žgaravicama i sličnim problemima.

2. Pojačava anksioznost

Kod nekih osoba će ispijanje kave natašte pojačati nervozu i anksioznost. Može doći do pojačanog znojenja, ali i osjećaja uznemirenosti i drhtanja tijela. Nekima će pogoršati panične napadaje i uzrokovati glavobolju.

3. Povećava se krvni tlak

Kava također povećava krvni tlak pa se može javiti osjećaj preskakanja srca ili prejakog kucanja srca. To onda također može samo još jače utjecati na anksioznost.

4. Javlja se potreba za odlaskom na toalet

Nakon kave se javlja potreba za odlaskom na toalet, odnosno za pražnjenjem crijeva, ali i za mokrenjem. Ovo se može dogoditi nakon prvog gutljaja kave ili nekih 30 minuta nakon.

Kako spriječiti probleme zbog kave na prazan želudac?

Dakle, kako spriječiti ove probleme ako kavu pijemo na prazan želudac? Rješenje je vrlo jednostavno. Prije konzumacije kave je potrebno nešto pojesti. Najbolje bi bilo pojesti zobene pahuljice s dodatkom mlijeka i orašastih plodova ili pak jaja ili jogurt.

Ova hrana će spriječiti stvaranja gore spomenutih nuspojava. Problem se može riješiti i da se ujutro popije manja količina kave ili da se natašte pije kava bez kofeina.

Zamjena može biti i kava od gljiva koja ima manje kofeina.

Zaključak

Kava na prazan želudac neće svima raditi probleme. Samo će kod nekih osoba izazvati probleme u većoj ili manjoj mjeri. Važno je pratiti signale koje šalje tijelo pa prema tome prilagoditi količinu kave i vrijeme konzumacije.