Pijete je svaki dan, a nemate pojma što zapravo radi vašem mozgu

Pijenje kave može podići raspoloženje i poboljšati kognitivne sposobnosti, čak i bez učinka kofeina.

Novo istraživanje usporedilo je kavu s kofeinom i bez njega te pokazalo da obje varijante mogu imati koristi za crijeva, raspoloženje i ponašanje, piše Science Alert, prenosi N1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istraživanje Sveučilišta u Corku

Istraživači sa Sveučilišta University College Cork u Irskoj proveli su studiju u kojoj su usporedili zdravstvene pokazatelje i subjektivni osjećaj dobrobiti kod 31 osobe koje piju kavu (tri do pet šalica dnevno) i 31 osobe koje je ne piju.

Na početku istraživanja nije bilo razlika između skupina u indeksu tjelesne mase, krvnom tlaku, stresu, anksioznosti, depresiji, probavnim simptomima, kvaliteti sna ni tjelesnoj aktivnosti.

Međutim, kod konzumenata kave uočene su promjene u nekim imunološkim markerima u krvi, kao i u sastavu crijevnih mikroorganizama.

Kako bi utvrdili je li kofein ključan, istraživači su sudionike koji piju kavu zamolili da se suzdrže od konzumacije tijekom dva tjedna.

Nakon toga započela je intervencijska faza: 16 sudionika počelo je piti kavu s kofeinom, a 15 bez kofeina, tijekom tri tjedna – bez znanja o tome koju vrstu konzumiraju.

Smanjenje stresa, depresije i impulzivnosti

Nakon ponovnog uvođenja kave, kod svih sudionika zabilježene su promjene u crijevnom mikrobiomu povezane s kavom, uključujući promjene na razini pojedinih sojeva, i kod kofeinske i bezkofeinske varijante.

To sugerira da su određeni mikroorganizmi osjetljivi na prisutnost kave bez obzira na kofein.

„Obje vrste kave smanjile su stres, depresiju, impulzivnost i upalu, a istodobno poboljšale raspoloženje i kognitivne sposobnosti“, navode autori.

Ipak, samo je kava s kofeinom povezana sa smanjenjem anksioznosti, psihološkog stresa i krvnog tlaka, kao i s boljom pažnjom i nošenjem sa stresom. S druge strane, kod konzumenata kave zabilježena je i veća impulzivnost i emocionalna reaktivnost u odnosu na one koji ne piju kavu.

Kava bez kofeina povezana je s boljim snom, većom tjelesnom aktivnošću i poboljšanim pamćenjem.

Rezultati upućuju na to da kofein ima specifične učinke na raspoloženje i kogniciju, ali da i kava bez kofeina može djelovati kroz vezu između crijeva i mozga.

„Kava je više od kofeina – to je složen prehrambeni čimbenik koji utječe na crijevne mikrobe, metabolizam i emocionalno stanje“, rekao je mikrobiolog John Cryan.

Istraživanje se temelji na povezanosti između promjena u mikrobiomu i promjena u raspoloženju i ponašanju, ali se oslanja i na samoprocjene sudionika, što može imati ograničenja.

Stvaran utjecaj na zdravlje

Unatoč tome, rezultati sugeriraju da kava može imati stvaran utjecaj na zdravlje, a ne samo biti s njim povezana.

Znanstvenici ističu da je potrebno još istraživanja kako bi se u potpunosti razumjeli mehanizmi djelovanja, osobito u kontekstu odnosa između probavnog sustava i mozga.