Pijani otac polio sina benzinom pa ga zapalio, spasila ga majka

Od teških tjelesnih ozljeda u vidu opeklina u sisačkoj Općoj bolnici oporavlja se 25-godišnji mladić kojeg je otac prije četiri dana zapalio!

Dramatični trenuci odvijali su se 21. listopada oko 19 sati u obiteljskoj kući na području Gline, nakon čega je 58-godišnji muškarac s 0,34 promila alkohola u krvi uhićen te, nakon provedenog očevida na mjestu zločina i dovršenog kriminalističkog istraživanja, kazneno prijavljen za četiri kaznena djela – pokušaj teškog ubojstva, dovođenje u opasnost života i imovine, nasilje u obitelji te prijetnju paljenjem kuće dva dana ranije, piše Jutarnji list.

Kroz istraživanje su kriminalisti PU sisačko-moslavačke otkrili da je 58-godišnjak zapalio pogonsko gorivo u jednoj od prostorija objekta u kojoj su se toga trenutka nalazile njegova supruga i sin.

U buktinji koja je izbila, 25-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede jer je, osim zalivenih prostorija benzinom, polio po tijelu i odjeći čak i sina. Zatim je otišao i korak dalje u tom bešćutnom ludilu jer je upaljačem zapalio krpu bacivši ju na sina i proliveni benzin. Vatra se odmah proširila po tijelu 25-godišnjaka koji je počeo gorjeti, baš kao i unutrašnjost kuće.

Nastalom iznenadnom hororu svjedočila je optuženikova supruga te majka zapaljenog mladića, koja je odmah hrabro krenula u akciju spašavanja – sina u plamenu je izvela iz kuće te s njega skinula odjeću koja je gorila. Njihov dom ubrzo je postao mjestom intervencije Hitne pomoći, policije i vatrogasaca.

Mladić je promptno prevezen u bolnicu na sanaciju ozljeda, a u daljnjim razgovorima sa žrtvama otkrilo se i da je osumnjičeni suprugu i sina od 2022. do 18. listopada 2023. učestalo verbalno maltretirao, počinivši nasilje u obitelji, a prošlog tjedna je 51-godišnjakinji i prijetio smrću.

Policija ga je predala pritvorskom nadzorniku, a sisačko tužiteljstvo je potom od dežurnog suca istrage Županijskog suda u Sisku zatražilo njegovo pritvaranje, tako da će narednih mjesec dana, jer je doneseno i rješenje o pokretanju istrage, provesti u sisačkom zatvoru, obzirom da postoji opasnost od utjecaja na svjedoke, ali i ponavljanja djela. Ako mu se i sudskim putem dokaže krivnja, 58-godišnjaku prijeti višegodišnji zatvor, a materijalna šteta koju je pričinio na domu je velika.