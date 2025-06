Pijani muškarac nasrnuo na Maju Šuput!

Jedna od najpopularnijih hrvatskih glazbenih diva, isto tako vrhunska zabavljačica te jednako tako uspješna poduzetnica, Maja Šuput prije koji dan gostovala je u novoj epizodi popularnog podcasta Show².

Tema s našom glazbenicom nije nedostajalo, s obzirom na to da je pretprošlog tjedna kao iz vedra neba objavila vijest da se rastala nakon šest godina braka. Našem je novinaru, među ostalim, ispričala i jednu neugodnu anegdotu s nastupa na svadbi, piše Večernji list.

'Pjevala sam predivnim mladencima na svadbi, predivnim gostima...'

- Zadnji put mi se dogodila jedna vrlo neugodna situacija na nastupu. To je bila možda najneugodnija anegdota ikada. Pjevala sam predivnim mladencima na svadbi, predivnim gostima, ma bila je to predivna svadba. Ja uvijek pjevam među ljudima dolje, a otpjevam možda samo jednu pjesmu na bini i spustim se. Tako radim cijeli život, volim ljude oko sebe, volim ih, ja dižem njih, oni dižu mene...

Pjevala sam "Evo banke cigane moj", i neki "frajer", koji je bio iznimno očito pijan - iza leđa mi je došao, a da ga nisam vidjela. Htio mi je, kao najgori seljak zalijepiti novčanicu na čelo. To mi je već samo po sebi bilo užasno odvratno. Međutim, samo po sebi je bio problem što on nije mogao od pijanstva procijeniti koliko me jako treba lupiti, da bi mi to zalijepio na čelo.

On je meni glavu odlijepio od vrata, koliko me jako udario zapravo - prisjetila se najneugodnije situacije na nastupu naša omiljena pjevačica. Ostatak detalja neugodne situacije pogledajte u videu u nastavku.

Osim toga, novinara Večernjeg lista zanimale i cijene nastupa na svadbama, a više godina se u medijima upravo o tome špekuliralo. Sada je Maja odlučila staviti točku na to i odgovoriti:

– O cijenama ne govorim javno. Ljudi svašta pišu, a sve što piše je premalo, evo. Košta više nego što piše – objasnila je Maja Šuput bez zadrške.

– Međutim, ja sam u posljednje tri godine podvukla crtu i više ne pjevam na svadbama. Na svadbama pjevam samo kao gost, a to ne znaju ljudi koji se ne žene. Eto, jednostavno jer sam 25 godina to radila od osam do pet ujutro i onda je došao trenutak kad sam prelomila i rekla: "Sad je stvarno dosta" – ispričala je omiljena pjevačica koja ima zaraznu pozitivnu energiju.