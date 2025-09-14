Pijani i drogirani Srbin udario i usmrtio biciklisticu pa pobjegao

Županijsko državno odvjetništvo u Puli provelo je prvo ispitivanje državljanina Republike Srbije (2002.), te donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog kaznenih djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavak 1. i 4. Kaznenog zakona i nepružanja pomoći iz članka 123. stavak 2. Kaznenog zakona, priopćilo je ŽDO Pula.

Postoji osnovana sumnja da je 23-godišnjak 12. rujna 2025. upravljao osobnim vozilom županijskom cestom Fažana - Peroj pod utjecajem alkohola od najmanje 1,32 promila i droge.

Osumnjičenik je uslijed vožnje u takvom stanju izgubio nadzor nad vozilom i prešao na kolnički trak namijenjen za promet iz suprotnog smjera. Pritom je vozilom udarilo u njemačku državljanku koja se pravilno kretala biciklom, a koja je uslijed toga zadobila višestruke tjelesne ozljede od kojih je preminula.

Također, osnovano se sumnja da je okrivljenik nakon izazivanja prometne nesreće napustio mjesto događaja bez pružnja pomoći ozlijeđenoj osobi.

Županijsko državno odvjetništvo u Puli podnijelo je sucu istrage prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku), koji prijedlog je sudac istrage prihvatio i odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama.