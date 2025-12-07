Petra Marčinko osvojila ITF 100 turnir u Dubaiju i ulazi među 100 najboljih

Petra Marčinko pobjednica je ITF 100 turnira u Dubaiju.

Do 12. trofeja u karijeri, petog ove godine i drugog u dva tjedna na tlu Ujedinjenih Arapskih Emirata došla je sa 6:3, 6:3 protiv dvostruko starije Vjere Zvonarjove koja se s 41 godinom vratila na teren godinu i pol nakon teške ozljede ramena.

Petra je prije tri dana proslavila 20. rođendan, a sutra će prvi put u karijeri ući među sto najboljih tenisačica svijeta. Zvonarjova je svoj prvi WTA turnir u bogatoj karijeri osvojila 2003. u Bolu na Braču, dvije i pol godine prije nego što se Marčinko rodila.