Peto izdanje Split Formata donosi niz sjajnih radionica – prijave su u tijeku pa osigurajte mjesto na vrijeme!

Vikend pred nama donosi pravu 'feštu' od fotografije u Fotoklubu Split. U petak, 14. studenog u 19 sati, izložbom finalista i proglašenjem pobjednika otvara se peto izdanje festivala fotografije Split Format, nakon čega subota, nedjelja i ponedjeljak donose cjelodnevni program. Naći će se tu doista za svakoga ponešto, ali ono što nam je posebno privuklo pažnju jest ultra bogat radionički dio programa.

Odmah u subotu program festivala nastavlja se radionicom 'Split Raw by Belgrade Raw', a polaznici će kroz individualne i grupne vježbe istraživati priče o Splitu – poruke i slike, situacije i mogućnosti – od galerijskog zida do stranica fotoknjige. Za potrebe radionice potrebno je donijeti između 15 i 25 otisnutih fotografija Splita. Tema se može shvatiti široko, kao osobna definicija grada. Preporučuje se ispis na nešto debljem papiru (najmanje 200 g, mat), pri čemu dulja stranica fotografije treba biti 12 cm.

U nedjelju ujutro Maja Prgomet održat će radionicu camere obscure, primitivne fotografske tehnike fotografiranja 'kutijom'. Polaznici radionice upoznat će se s povijesnim, tehničkim i umjetničkim aspektima fotografije te će kroz praktičan rad razviti vlastitu kreativnost i umjetnički izražaj u izradi baštinskih svjetlopisa. Radionica je namijenjena za polaznike/ce starije od 16 godina. U nedjelju popodne, na Sustipanu, splitski fotograf Srđan Tutić vodit će radionicu 'Lightpaintinga', odnosno crtanja svjetlom. Polaznici radionice trebaju imati stativ i fotoaparat koji može snimati ekspozicije dulje od 30 sekundi.

Radionički dio programa zaključit će se radionicom cijanotipije 'Otisci grada u plavom' pod vodstvom Kristiana Nakića. U uvodnom dijelu radionice osvrnut ćemo se na povijest i temelje ovog procesa, nakon čega slijedi praktični dio u foto-laboratoriju – svaki će sudionik samostalno izraditi vlastiti cijanotipijski otisak na platnenoj torbi. Motivi su odabrani iz povijesnih razglednica Splita, starih i više od stoljeća, iz vremena Austro-Ugarske, kada je cijanotipija uistinu služila svojoj izvornoj svrsi. Uz stečeno znanje i iskustvo rada s jednim od najstarijih fotografskih postupaka, sudionici će sa sobom ponijeti i jedinstvenu uspomenu, unikatnu platnenu torbu s vlastitim cijanotipijskim otiskom Splita. Radionica je namijenjena odraslima i djeci starijoj od 16 godina.

Sudjelovanje na svim radionicama je besplatno, ali su prijave obavezne na info@fotoklubsplit.hr jer je broj mjesta ograničen.

Osim prijava za radionice, otvorene su i prijave za još jedan edukativni foto safari đir pod vodstvom Gabrijele Terze. Edukativni đir 'Što to tamo piše?' otkrit će nam povijest i sadašnjost brojnih natpisa i znakova na Dioklecijanovoj palači. Često prolazimo pokraj njih bez da uočimo sve te skrivene detalje, a svaki natpis, svaki znak, nosi sa sobom tragove prošlosti. Koliko ste puta prošli pokraj nekog natpisa (na hrvatskom, latinskom, francuskom, katalonskom jeziku...) i zapitali se što to tamo piše?

Sudjelovanje na foto safariju je također besplatno, ali su, kao i za radionice, prijave obvezne!

Peto izdanje Split Format realizirano je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Split, Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice grada Splita, Županijske lučke uprave i Split Parkinga te uz medijsku potporu DalmacijaDanas, split.com.hr i Splitski Info.