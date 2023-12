Petković samouvjereno pred derbi: Ja sam Hajduku dao vjetar u leđa...

U Maksimiru je danas održan Media day, još jedno druženje igrača i novinara. Medijima su na raspolaganju bili Sergej Jakirović, Takuro Kaneko i Bruno Petković. Dinamovi navijači dugo su zazivali povratak Petkovića, a s njim su odmah došli i bolji rezultati.

- Imponira mi ta pažnja. Cilj svakog igrača je da se osjeća bitno i bude važan kotačić. Možda smo navikli na jedan tip igre kad sam ja na travnjaku, pa razumijem napadače koji su igrali kad me nije bilo. Vjerujem da je ono što smo pokazali moglo biti puno bolje. I kada sam ja bio na terenu i kada nisam - rekao je Bruno Petković, pa nastavio:

- Definitivno sam naučio neke stvari dok nisam mogao biti na terenu. Lakše je igrati nego gledati sa strane kad nemaš utjecaja. Shvaćam i frustracije gledatelja. Bila je ovo jedna jako dugo jesen, puna uspona i padova, ali sve što se dogodilo do sada završilo je u dobrom smjeru. Jako smo zadovoljni i ovo nije mala stvar.

Sada stiže Hajduk...

- Dočekat ćemo spremni derbi. Zaslužili smo više od onoga što smo dobili, bit će jako teška utakmica. Protivnik je na prvom mjestu, puni su samopouzdanja i imaju manje za izgubiti od nas. Imamo veća očekivanja i nadam se utakmici otvorenog garda. Prije svega, igraju jako dobro. Dao sam im vjetar u leđa tim promašenim penalom, ušli su u pozitivan niz i to ih drži tamo gdje jesu. Jako su dobra momčad, puno su se pojačali. Bit će otvoreniji i spremni za natjecanje, pišu 24sata.

Ipak, prvak će na kraju biti...

- Dinamo.

A kako se Petković osjeća, je li umoran od ove polusezone?

- Osjećam se jako dobro, to pokazuju i moji GPS rezultati koji su bolji nego proteklih godina. OK, možda i ne u usporedbi s nekim trkačima, ali su bolji u odnosu na moje prijašnje rezultate. Naša polusezona? Bilo je uspona i padova. Bilo je teško žonglirati između pritiska i očekivanja, na koncu smo se dobro iznijeli to sve i jako dobro će nam doći odmor.