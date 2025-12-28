Pet ranih znakova srčanog udara koji se češće javljaju zimi

Zima donosi blagdansko raspoloženje, ali i povećan rizik od određenih zdravstvenih tegoba, među kojima je i srčani udar. Hladno vrijeme dodatno opterećuje kardiovaskularni sustav, zbog čega je važno na vrijeme prepoznati rane znakove upozorenja. Postoji pet simptoma na koje bi tijekom hladnijih mjeseci trebalo obratiti posebnu pozornost.

Jutarnji pritisak u prsima

Buđenje s osjećajem težine, pritiska ili gušenja u prsima ne bi se smjelo ignorirati. Ako se takav osjećaj javlja odmah nakon ustajanja, može biti ozbiljan znak za uzbunu.

Kratkoća daha pri minimalnom naporu

Ako ostajete bez daha već nakon kratke i lagane šetnje ili aktivnosti koje su vam prije bile posve uobičajene, to može upućivati na to da srce ima poteškoća s učinkovitim pumpanjem krvi.

Bol u ramenu, čeljusti ili leđima

Iako se srčani udar najčešće povezuje s bolovima u prsima, simptomi se mogu pojaviti i drugdje. Neobjašnjiva bol u lijevom ramenu, čeljusti ili leđima također može biti znak ozbiljnog problema.

Iznenadno znojenje bez razloga

Naglo znojenje koje nije povezano s fizičkim naporom ili visokom temperaturom, osobito ako je riječ o hladnom znoju, može biti jedan od upozoravajućih simptoma.

Stalan i neobjašnjiv umor

Osjećaj iscrpljenosti koji ne prolazi ni nakon odmora ili sna ne treba zanemariti. Dugotrajan, neobjašnjiv umor može biti rani signal da srce ne funkcionira kako bi trebalo.