Pet ključnih pitanja i odgovora: Blagdani ubrzali širenje gripe, evo što trebate znati

Nakon blagdana je došlo do izrazitog porasta oboljelih od gripe, te broja hospitaliziranih i pacijenata koji zahtijevaju intenzivno liječenje. Epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) dr. Bernard Kaić upozorava da su blagdanska okupljanja dodatno ubrzala širenje virusa, a ovdje je pet ključnih pitanja i odgovora oko gripe, piše 24sata.

Kad je i koliko dugo oboljela osoba najzaraznija?

Oboljela osoba najzaraznija je prva tri do pet dana od početka bolesti. Kod djece i imunokompromitiranih osoba izlučivanje virusa može trajati i sedam do deset dana ili dulje. Inkubacija je kratka, u prosjeku dva dana.

Kako spriječiti širenje zaraze?

Važno je odgovorno ponašanje tijekom sezone gripe. Uz opće preventivne mjere poput higijene ruku, provjetravanja prostora i izbjegavanja kontakata, posebno je važan ostanka kod kuće u slučaju bolesti. Oboljeli neka izbjegavaju kontakte s drugima, a posebno posjete bolnicama i domovima za starije. Djecu ne treba voditi u posjet bolesnicima i starijim osobama dok traje sezona gripe.

Ima li Hrvatska dostatan cijepni obuhvat kad je u pitanju gripa?

Iako se građani cijepe, obuhvat je i dalje nedovoljan. Cijepilo se oko 352 tisuće osoba ove sezone, a ranijih sezona se cijepilo više od 600 tisuća ljudi. Broj cijepljenih ove sezone podjednak je broju cijepljenih lani.

Kad je najbolje cijepiti se i je li kasno sad se cijepiti?

Najbolje je cijepiti se u predsezoni, no smisla ima i kasnije. Za razvoj zaštite potrebno je do 14 dana kod osoba koje se cijepe prvi put, odnosno oko sedam dana kod onih koji su se cijepili prethodne godine. Cijepljenje je još dostupno kod liječnika obiteljske medicine, pedijatara i u zavodima za javno zdravstvo. HZJZ poručuje da cjepiva još ima dovoljno, piše 24sata.

Što u slučaju zaraze rizičnih skupina?

Rizičnim skupinama - starijima, kroničnim bolesnicima, trudnicama i imunokompromitiranim osobama - savjetuje se da se u slučaju simptoma jave liječniku zbog mogućnosti primjene antivirusne terapije. Cjepivo protiv gripe ostaje najučinkovitije sredstvo u borbi proziv gripe.