Pet čestih vrsta lijekova koje ne biste trebali piti s kavom

Kava može ometati djelovanje niza uobičajenih lijekova – od hormona štitnjače i antidepresiva do dekongestiva i terapija za srce – smanjujući apsorpciju ili pojačavajući nuspojave, stoga je često presudno napraviti pravilan razmak prilikom uzimanja lijekova ili razmotriti bezkofeinske opcije. Dok tekući oblici nekih lijekova (primjerice levotiroksina) pokazuju manji problem, tablete su osobito osjetljive na kofein i vrijeme konzumacije kave.

Kako kava mijenja učinak lijekova

Kofein stimulira središnji živčani sustav, ubrzava pražnjenje želuca i može se vezati za neke lijekove u probavnom traktu. Osim toga, metabolizira se putem enzima CYP1A2, s kojim brojni psihofarmaci dijele put razgradnje ili mu konkuriraju, pa kofein može povisiti njihove koncentracije u krvi i pojačati nuspojave, piše tportal.

Lijekovi za prehladu i gripu

Pseudoefedrin i kofein oboje su stimulansi te u kombinaciji mogu pojačati nemir, ubrzati puls, glavobolju i nesanicu. Neki pripravci protiv prehlade već sadrže kofein, što dodatno podiže rizik, a navodi se i mogući porast glukoze i tjelesne temperature u osjetljivih skupina. Sličan je oprez potreban kod stimulansa za ADHD i kod teofilina za astmu, gdje kombinacija može povećati rizik tahikardije i poremećaja spavanja.

Hormoni štitnjače i bisfosfonati

Kava može smanjiti apsorpciju levotiroksina i do 30–50%, osobito ako se pije unutar sat vremena nakon uzimanja tablete. Zbog toga se preporučuje uzeti levotiroksin natašte s vodom i pričekati 30–60 minuta prije kave ili doručka; tekuće otopine levotiroksina pokazuju manje smetnje. Sličan režim praznog želuca i vremenskog razmaka vrijedi i za bisfosfonate poput alendronata i risedronata.

Antidepresivi i antipsihotici

Kod SSRI antidepresiva laboratorijski nalazi upućuju na mogućnost vezanja kofeina u želucu i slabije apsorpcije, iako se klinička važnost razlikuje među pojedincima. Kod tricikličkih antidepresiva i klozapina, koji se razgrađuju putem CYP1A2, kofein može usporiti metabolizam i povisiti razine lijeka; zabilježeni su i gotovo dvostruki porasti koncentracija klozapina nakon redovite konzumacije kave, što povećava rizik sedacije, konfuzije i drugih nuspojava.

Analgetici

Kofein može ubrzati apsorpciju salicilata i paracetamola ubrzavanjem pražnjenja želuca i povećanjem želučane kiselosti, pa pojedini kombinirani analgetici namjerno sadrže kofein kako bi brže djelovali. Ipak, dodatna kava uz takve pripravke može povećati rizik iritacije želuca ili, rjeđe, krvarenja, osobito u osjetljivih osoba ili pri visokom ukupnom unosu kofeina.

Lijekovi za srce i tlak

Kofein prolazno povisuje krvni tlak i puls tijekom tri do četiri sata, što može djelomice suprotstaviti učinke antihipertenziva ili antiaritmika kod osjetljivih bolesnika. To ne znači da kavu treba u potpunosti izbjegavati, ali preporučuje se pratiti simptome, doziranje i razmotriti smanjenje unosa ili bezkofeinske varijante ako se javljaju palpitacije ili nesanica.

Kako piti kavu sigurnije uz terapiju

Levotiroksin ili bisfosfonate valja uzeti natašte s vodom i pričekati 30 - 60 minuta prije kave ili doručka; razmotriti tekući levotiroksin ako je teško održati razmak. Potrebno je biti oprezan s pripravcima za prehladu, teofilinom i stimulansima za ADHD jer kofein može pojačati nuspojave poput nervoze i nesanice.

Kod antidepresiva i antipsihotika korisno je uskladiti navike s kofeinom jer promjene u unosu mogu mijenjati razine lijeka i terapijski učinak. Ako se pojave nemir, nesanica ili palpitacije, razumno je smanjiti ukupni unos kofeina ili prijeći na bezkofeinsku kavu, imajući na umu da je individualna osjetljivost vrlo različita. Dosljedan jutarnji raspored i vremenski razmak od kave ključni su za lijekove osjetljive na apsorpciju, pri čemu su tablete rizičnije od tekućih oblika, piše tportal.