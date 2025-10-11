Perišićeva gesta dirnula cijelu Nizozemsku: "Nadam se da ćeš u ovome pronaći snagu"

Vatrena legenda, Ivan Perišić, osim što briljira na terenu u dresu PSV-a i reprezentacije, još jednom je pokazao da je i veliki čovjek. Njegov posljednji potez ganut će i one koji nisu navijači.

Perišić je iznenadio ožalošćenu obitelj De Koning, kojoj je u travnju poginuo otac u prometnoj nesreći na motociklu. Troje djece iz obitelji veliki su navijači PSV-a i Perišića, a nadali su se da će ga upoznati tijekom Dana navijača u srpnju. Nažalost, to tada nije bilo moguće jer je Perišić bio na drugoj strani stadiona, piše Gol.hr.

No, njihova teta nije odustala – poslala je pismo klubu, a PSV ih je pozvao na ručak u službeni klupski restoran Eetcafé De Verlenging, pod izlikom da su "osvojili nagradu".

Perišić dirnuo cijelu Nizozemsku

Tada se dogodio trenutak koji je dirnuo cijelu Nizozemsku – Ivan Perišić iznenada je ušetao u prostoriju.

"Bok, dečki!", rekao je iznenađenoj djeci. Djevojčica je briznula u plač, dječak ostao bez riječi. Perišić ih je zagrlio, prišao stolu i smireno rekao:

"Čuo sam vašu priču i žao mi je zbog vašeg oca. Nisam ni sekunde oklijevao. Vi ste tu za nas kad igramo nogomet, ovo je najmanje što mogu učiniti za vas. Ostani jaka, za svoju mamu, djeda i tetku. Nadam se da ćeš u ovome pronaći snagu."

Perišić, koji ima 36 godina, i dalje je u odličnoj formi. U dresu PSV-a, gdje igra drugu sezonu nakon povratka iz Hajduka, ove je sezone upisao gol i pet asistencija u sedam ligaških nastupa.

Ukupno je za klub iz Eindhovena odigrao 45 utakmica, postigao 17 golova i upisao 17 asistencija.

Karijeru je gradio kroz redove Intera, Tottenhama, Bayerna, Borussije Dortmund, Wolfsburga, Club Bruggea, a srce mu je uvijek bilo blizu rodnog Omiša i Hajduka.

No ovim potezom pokazao je da nije velik samo na travnjaku – nego i izvan njega.