Perić o repatrijaciji hrvatskih državljana: "To je izuzetno kompleksan pothvat"

N1 TV je razgovarao s Markom Perićem, ravnateljem Uprave za konzularne poslove, o repatrijaciji hrvatskih državljana iz ratom pogođenih regija na Bliskom istoku.
"Puno dezinformacija je u medijima, mi smo prva država članica EU koja je poslala svoj avion, Croatia Airlines, po državljane, svi ostali su poslali lokalne zrakoplove zaljevskih aviokompanija", kaže Marko Perić.
Detaljno je opisao plan repatrijacije, koji uključuje i dva leta lokalnih zaljevskih aviokompanija.
"Dva zrakoplova lete sutra ujutro od lokalnog avioprijevoznika, imamo oko 1.030 ljudi koji čekaju, prvenstvo imaju ranjive skupine. Dva zrakoplova su predviđena, a onda još dva po potrebi", kaže pa dodaje:
"Znate kako je, imamo tisuće intervencija, to otežava naš posao. Siguran sam da je najveći pritisak na kolege u Dubaiju. Ovo su izvanredne okolnosti, oni rade izniman posao. Stvarno je zahtjevno. Apeliram ovim putem da nas oni koji su se snašli i došli u Hrvatsku da nam jave, jer inače gubimo vrijeme", rekao je Perić.
