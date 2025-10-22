Pedofil pritvoren: Dvije godine iskorištavao djevojčice mlađe od 15 godina!

Čak tri djevojčice mlađe od 15 godina, hrvatski državljanin (29) je iskoristio za seksualna nedjela: jednu je maloljetnicu silovao (prema tužiteljstvu, u pitanju je kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina iz članka 158. stavak 5. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona), dok je za dvije maloljetnice nad njim otvorena istraga zbog kaznenih djela 'iskorištavanja djece za pornografiju iz članka 163. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona i kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom iz članka 165. stavak 1. Kaznenog zakona', stoji u priopćenju DORH-a.

Prema tužiteljstvu, postoji osnovana sumnja da je okrivljenik navedena kaznena djela počinio tijekom ove i prošle godine na području Splitsko-dalmatinske županije.

Mamio ih je i dogovarao se s djevojčicama preko jedne društvene mreže orijentirane na fotografije i videa. Osumnjičeni 29-godišnjak se branio kako je sve bilo dobrovoljno te da nije imao pojma da su u pitanju maloljetnice...

Nakon provođenja dokazne radnje prvog ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor protiv okrivljenika po predloženim zakonskim osnovama.