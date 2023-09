Pavić brončana, Rozga nadomak medalje na European Openu

Nakon što je prvog dana bodove za Pariz skupila Ana Viktorija PULJIZ, istim nizom na European Openu nastavila je i Petrunjela PAVIĆ (JK „Dubrovnik 1966) koja je osvojila brončanu medalju.

Pavić je u borbi za brončanu medalju kategorije -78kg pobijedila Milicu CVIJIĆ iz Srbije. 22-godišnjoj Dubrovkinji finale je izmaknulo za dlaku, četiri sekunde prije kraja polufinala bolje se snašla Jovana PEKOVIĆ (MNE) te prošla u borbu za zlatno odličje.

„Pa s obzirom na sve mogu reći da sam zadovoljna s krajnjim ishodom, žao mi je polufinalne borbe jer stvarno je bila 50:50, žao mi je da to nije otišlo na moju stranu, ali što je, tu je. Trebalo je iskoristiti situaciju nabolje što se moglo, novi bodovi su tu, malo po malo. Htjela sam što više dobrih borbi s obzirom na to da sam imala veću pauzu prije SP-a pa sve do Grand Prixa u Zagrebu, tako da što se toga tiče, drago mi je da sam imala tri kvalitetne borbe. Ciljala sam zlato, ne mogu reći da nisam, ali mogu opet biti zadovoljna s brončanom medaljom jer nisu to bile neke lake borbe i protivnice koje sam mogla samo tako pobijediti. Zadovoljna sam rezultatom!“ – kazala je Pavić.

Osvajaču zlatne medalje pridodano je 100 bodova na svjetskoj rang ljestvici, drugom finalistu 70 bodova dok je osvajačima brončane medalje upisano 50 bodova pored imena koji mogu biti presudni za nadolazeće Olimpijske igre u Parizu.

Nadomak postolja danas je ostao 22-godišnji Ivan ROZGA (JK „Kaštela“ – Kaštel stari) koji je nastupio u kategoriji -100kg. U borbi za brončanu medalju poražen je od Azerbajdžanca Ruslana NASIRLIJA. U eliminacijskom djelu natjecanja imao je još tri borbe u kojima je upisao dvije pobjede i poraz. Savladao je Petra GORANOVIĆA (MNE) i Zorana MILENOVIĆA, četvrtfinale gubi protiv Borisa GEORGIEVA (BUL).

Anđela VIOLIĆ (JK „Dubrovnik 1966“) borila se u kategoriji -70kg, a današnji dan završila je na sedmom mjestu odnosno s pobjedom i dva poraza.