Pašticada, sarma, francuska... Znate li koliko ste kalorija pojeli jučer?

Tijelo se ne deblja zbog jednog obroka ili jednog blagdana, već zbog dugotrajnog viška kalorija kroz više dana ili tjedana

Božićni stol rijetko prolazi bez obilja hrane, a mnogi se nakon blagdana pitaju jesu li pretjerali. No kad se blagdanski meni stavi na papir, brojke često ispadaju manje dramatične nego što se čini.

Primjer jednog klasičnog božićnog obroka – tri kolača, tanjur juhe, dvije sarme, porcija pašticade, komad janjetine, tri kriške kruha i 100 grama francuske salate – donosi okvirno između 2.100 i 2.700 kalorija, ovisno o veličini porcija i načinu pripreme.

Najviše kalorija dolazi iz glavnih jela: pašticade i janjetine, dok sarme i francuska salata dodatno podižu ukupni unos zbog kombinacije mesa, riže i masnoće. Kolači, iako često na lošem glasu, u ovom slučaju ne čine najveći dio kalorijskog “računa”, osobito ako se radi o umjerenim porcijama.

Stručnjaci se slažu u jednom – jedan ovakav dan ne predstavlja problem. Tijelo se ne deblja zbog jednog obroka ili jednog blagdana, već zbog dugotrajnog viška kalorija kroz više dana ili tjedana. Božićni ručak je, u tom smislu, više iznimka nego pravilo.

Zaključak je jednostavan: nema potrebe za grižnjom savjesti ni “detoksima”. Umjerenost kroz ostatak blagdana i malo kretanja sasvim su dovoljni da se organizam brzo vrati u ravnotežu.

