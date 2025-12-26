Pašticada, sarma, francuska... Znate li koliko ste kalorija pojeli jučer?

Božićni stol rijetko prolazi bez obilja hrane, a mnogi se nakon blagdana pitaju jesu li pretjerali. No kad se blagdanski meni stavi na papir, brojke često ispadaju manje dramatične nego što se čini.

Primjer jednog klasičnog božićnog obroka – tri kolača, tanjur juhe, dvije sarme, porcija pašticade, komad janjetine, tri kriške kruha i 100 grama francuske salate – donosi okvirno između 2.100 i 2.700 kalorija, ovisno o veličini porcija i načinu pripreme.

Najviše kalorija dolazi iz glavnih jela: pašticade i janjetine, dok sarme i francuska salata dodatno podižu ukupni unos zbog kombinacije mesa, riže i masnoće. Kolači, iako često na lošem glasu, u ovom slučaju ne čine najveći dio kalorijskog “računa”, osobito ako se radi o umjerenim porcijama.

Stručnjaci se slažu u jednom – jedan ovakav dan ne predstavlja problem. Tijelo se ne deblja zbog jednog obroka ili jednog blagdana, već zbog dugotrajnog viška kalorija kroz više dana ili tjedana. Božićni ručak je, u tom smislu, više iznimka nego pravilo.

Zaključak je jednostavan: nema potrebe za grižnjom savjesti ni “detoksima”. Umjerenost kroz ostatak blagdana i malo kretanja sasvim su dovoljni da se organizam brzo vrati u ravnotežu.