Par koji je zajedno već 75 godina ima jedan neobičan savjet za brak

Većina ljudi mašta o ljubavi koja će potrajati cijeli život, no rijetki to doista dožive. Sally (99) i Joseph Littlewood (98) pokazuju da je moguće. Vjenčali su se još tijekom Drugog svjetskog rata i od tada su prošli bezbroj izazova, promjena i zajedničkih uspomena.

Nakon 75 godina zajedničkog života, par je otkrio svoju jednostavnu, ali mnogima neočekivanu formulu sreće. “Svađajte se, ali ne zadržavajte ljutnju,” rekla je Sally za Daily Mail. “Svađe su normalne, i mi smo ih imali mnogo, ali važno je krenuti dalje.”

Dodala je i da današnji parovi često prerano počinju zajednički život, a da prije toga nisu dovoljno sigurni jedno u drugo: “Ako ćete se useliti ili vjenčati, morate znati da volite tu osobu.” Joseph smatra da je visoka stopa razvoda povezana i s time što je “nestalo udvaranja” kakvo je nekad bilo uobičajeno.

Sally se prisjetila prvog plesa, čokolade nakon zabave i dugih mjeseci razmjene ljubavnih pisama dok je Joseph služio vojsku. Njihova djeca, Wyn i Terence, kažu da su roditelji uspjeli jer stalno rade na svom odnosu. “Mislim da je tajna u trudu i predanosti,” istaknula je Wyn. “Moji roditelji doista su osvojili jackpot.”