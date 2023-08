PAOK – HAJDUK 3-0: Hajduk bez gola, ali i europske jeseni trinaestu sezonu zaredom

Hajduk je danas od 20:30 sati po lokalnom vremenu (19.30 po hrvatskom) na stadionu Toumba u Solunu igrao protiv PAOK-a uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu.

Prva je utakmica pred prepunim Poljudom završila bez pogodaka u mreži, ali uz vratnice Sigura i Livaje. Trener Leko ni u ovom susretu nije imao na raspolaganju ozlijeđenog Pukštasa, a u Grčku se nisu zaputili L. Kalinić, Prpić, Vušković i Brajković. Trener PAOK-a, Razvan Lucescu, u uzvratnom susretu nije mogao računati na brazilskog veznjaka Douglasa Augusta koji je u međuvremenu transferiran u Nantes.

Prvi su konkretnije zaprijetili Splićani u 2. minuti kada je Melnjak gađao desnom s 14 metara, a solunska je obrana to očistila do kornera nakon kojeg je Livaja na Odjidja-Ofoein ubačaj pucao glavom pored gola. Šest minuta nakon Hajduk je mogao do pogotka, Kotarski je loše izbio loptu do Odjidje-Ofoea, a on je produžio do Livaje koji nije bio precizan. U 10. je minuti Nayes izveo korner, a nedugo zatim Odjidja-Ofoe izgubio je loptu, a u žaru ispravka greške čini još veću – napravio je prekršaj nad Konstanteliasom, a sudac Stegemann pokazao je na bijelu točku. Schwab je preuzeo odgovornost i poslao Lučića u jednu, a loptu u drugu stranu za vodstvo domaćina od 1:0. Pet minuta zatim na klupi je požutio Leko.

U 19. minuti Odjidja-Ofoe pokušao je udarcem s 18 metara, ali pucao je pored gola. S druge je strane Diallo na vrijeme izbio loptu ispred A. Živkovića. Iz tog je kornera Koulierakis pogodio vratnicu. U 23. minuti Moufi je požutio zbog zakašnjelog starta nad Samattom.

U 32. je minuti Moufi promijenio stranu, Livaja je petom dodao Krovinoviću koji je pronašao Melnjaka, a on je gađao glavom malo pored gola. Tri minute kasnije pokušao je Melnjak iskosa, ali ravno u ruke Kotarskog. U 36. je minuti pokušao Livaja, ali lopta se od bloka odbila samo do vratara PAOK-a. Ubacio je Melnjak oštro u sredinu, ali Kotarski je bio najbliži na lopti. Tri minute kasnije A. Živković ubacuje, a Samatta je pokušao iznuditi još jedan kazneni udarac, međutim, samo je dobio kratko osvježenje. U 40. minuti Melnjak ubacuje na 7 metara, a Koulierakis umalo pogađa vlastitu mrežu. Dvije minute kasnije Melnjakovo je ubacivanje završilo u rukama Kotarskog. U 45. minuti Krovinovićev je udarac s ruba kaznenog prostora završio u rukama solunskog golmana. U posljednjoj minuti trominutne nadoknade Livaja je u kaznenom prostoru pronašao Sahitija koji glavom gađa malo pored gola. To je ujedno bila posljednja prilika poluvremena, a na odmor se otišlo s prednosti PAOK-a iz 12. minute.

Početkom poluvremena Melnjak je pronašao Mlakara, a Slovenac Livaju koji je iza sebe ostavio Kotarskog, no nije bio u izglednoj poziciji za šut. U 48. je minuti pokušao Krovinović s 25 metara, ali na mjestu je bio Kotarski. Tri minute kasnije požutio je Šarlija zbog starta nad Konstanteliason, a u bilježnici Stegemanna završio je i Baba. Potom je Mlakar pao u kaznenom prostoru, ali njemački sudac pustio je igru. S druge je strane Lučić obranio Konstanteliasov udarac s pet metara. Isti je igrač požutio tri minute kasnije zbog ometanja igre. U 58. se minuti Narey nakon ubačaja s desne strane nije dobro snašao pred vratima, a njegov je udarac otišao daleko od okvira vrata. Minutu kasnije Benrahou i Dolček zamijenili su Krovinovića i Sahitija.

U 60. je minuti Livaja prošao po lijevoj strani i pucao iskosa, Kotarski je obranio, a udarac Odjidje-Ofoea završio je u bloku. Minutu zatim Dolček je pokušao ubaciti, ali lopta je bila previsoka. U domaćim redovima Taison i F. Soares zamijenili su Nareya i Tsingarasesa. U 64. minuti požutio je i Odjidja-Ofoe nakon starta nad Taisonom. Tri minute kasnije Benrahou je nakon ubačaja Odjidje-Ofoea pucao iz prve, ali Kotarski je još jednom obranio. Pokušao je Dolček prizemnim ubačajem, no Kotarski je pokupio loptu. F. Soares je potom ležao na travnjaku dvije minute da bi izišao u vozilu, zamijenio ga je Ozdoev, a u redovima Hajduka Dajaku je ušao umjesto Mlakara.

Samatta je požutio u 75. minuti nakon što je udario Šarliju. Tri minute zatim Brandon je ušao umjesto Samatte. U 79. minuti Diallo je napravio grešku dodavši preslabu loptu, A. Živković je dobio loptu i realizirao je 100%-tnu šansu za povećanje vodstva, 2:0. Dvije minute zatim mijenjao je Leko, Čuić i Mikanović zamijenili su Odjidju-Ofoea i Moufija. Diallo je napravio prekršaj pred kaznenim prostorom, a Stegemann mu nije ostao dužan žuti karton. U 85. minuti slobodni je udarac izveo A. Živković, a lopta je promijenila smjer pogodivši Mikanovića i prevarila Lučića za konačnih 3:0. Četiri minute kasnije požutio je i Čuić. U drugoj minuti nadoknade Livaja se sjurio pred šesnaesterac i opucao, Kotarski se dobro ispružio i skrenuo loptu u korner nakon kojeg se nije izrodilo ništa.

To je bila ujedno i posljednja prilika utakmice u kojoj je Hajduk dominirao do 79. minute kada je primio drugi gol, a nedugo zatim pao je i još jedan. Splićani su ovim porazom ostali bez europske jeseni trinaestu godinu zaredom.