'Pao' još jedan diler u Dalmaciji

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga su proveli kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.
U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, obavljena je pretraga skladišnog prostora u Šibeniku kojim se koristi osumnjičeni, kojom prilikom je pronađen i oduzet jedan pvc smotuljak ispunjen drogom kokain bruto težine 94 grama.
Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni 42-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.
