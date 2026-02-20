Panika zbog nevremena u Kaštelima: "Mnogi su upali u more. Ljudi su ispalili na živce!"

Iza stanovnika Kaštela neprospavana je noć - more im je ušlo u kuće. Jutro poslije, ogorčeni su. Kažu, sličan scenarij često se ponavlja.

Ciklona koja je u četvrtak pogodila Dalmaciju donijela je orkansko jugo, grmljavinsko nevrijeme i obilnu kišu. Diljem obale prizori potopljenih riva. Problema je bilo i na moru. Kod Hvara je crnogorski trajekt izgubio pogon. U pomoć je priskočio remorker Hrabri iz luke Ploče.

"Nakon što smo ga uhvatili u tegalj išli smo sve do Starigrada. Oko 2 sata i 15 minuta smo došli u Starigrad gdje su nam lokalni mještani dosta pomogli prilikom vezanja broda, veza našeg broda i ostalih stvari, sve je uglavnom prošlo u najboljem redu, kazao je zapovjednik broda Hrabri Josip Marić.

Snijeg na kopnu radio probleme

U unutrašnjosti je rano jutros kiša prešla u snijeg. U 7 sati u Delnicama je izmjereno 6 centimetara. Zbog zimskih uvjeta na određenim prometnicama uvedena su ograničenja.

"I dalje ostaje zabrana za sva osim osobna vozila na autocesti između čvora Delnice i Oštrovica radi olujne bure, a to se očekuje da će potrajati do sutra", kaže Valentin Crljenko,voditelj TJ Delnice.

Sjever Hrvatske probudio se pod bijelim pokrivačem. Do sredine dana u Varaždinu je bilo i 15 centimetara snijega. Varaždinci su od jutra čistili ulice. Jedne veseli, ali drugi nisu oduševljeni.

"Nepripremljeno, niti službe pripremljene, ništa, ceste neočišćene, parkinzi neočišćeni", žale se građani.

Bijeli se i okolica Križevaca, pod bijelim pokrivačem je i Zaprešić. Snijeg je tamo donio i probleme u prometu. Prave slike zimske idile stižu sa Sljemena. Baš u pravo vrijeme za sve one koji vikend žele provesti u snježnim radostima.

Kaštelanima je prekipjelo

U Kaštelima je reporterka Nove TV razgovarala s mještanima kojima je more nadiralo u domove.

Najkritičnije je u četiri ulice uz kaštelansku rivu, a život im je zbog juga i nadiranja mora postao nepodnošljiv.

"Nije lako, umiremo od straha, ljudi su psihički ispalili na živce. Meni je žena plakala, taman smo uselili, renovirali kuhinju, kupatilo, sve živo i opet je ulazilo unutra. Ljudi ovo ne mogu više izdržati! Mi sve pratimo, tlak, vjetar, ali kad se više toga izmješa... Osim mora nadire i kanalizacija, mješaju se fekalije. Puno je ljudi upalo u more", govori Joško Božin iz Kaštel Sućurca koji živi uz samu rivu.

Žali se na gradske vlasti.

"Nitko iz grada nije došao pitati ljude kako je, treba li nam šta", govori Božin.

Gradonačelnik Kaštela najavio je razgovore o projektu koji bi trebao riješiti problem. Mještani žele vidjeti konkretne rezultate, do tad nikome ne vjeruju.

