Pamtimo te, kapetane: Poljud otvorio vitrinu u čast Dragana Holcera

Danas je u Trofejnom salonu na Poljudu svečano otvorena vitrina posvećena legendarnom hajdukovom kapetanu Draganu Holceru. Bio je to dirljiv događaj na kojem su se, uz brojnu Holcerovu obitelj, okupili veterani Hajduka – mnogi od njih nekadašnji suigrači – koji i danas rado dijele uspomene na ovog iznimnog nogometaša i čovjeka.

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić uručio je Draganovu sinu Saši dres s brojem 5, koji je nekoć nosio njegov otac, dok je kćeri Ivoni, u ime Udruge veterana Hajduka, predsjednik Nikica Cukrov predao šampionsku fotografiju momčadi iz sezone 1970./71. Prigodna slova o Holceru održali su hajdukov kroničar Jurica Gizdić i zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić.

Holcer, predvodnik „Zlatne generacije“, bio je jedan od trojice velikih kapetana uz Jerkovića i Šurjaka – kapetan najuspješnijeg razdoblja „bijelih“. Uskoro će se navršiti deset godina otkako nas je napustio.

U Split je stigao 1967. iz niškog Radničkog kao transfer desetljeća. Hajduk je tada prolazio kroz tešku fazu – bez rezultata, zvijezda i mladih nada. Nišlije su ga nevoljko puštale, a za Holcera se borio i beogradski Partizan. Presudnu je ulogu odigrao trener Dušan Nenković, koji ga je želio dovesti zajedno s Miroslavom Vardićem. Pričalo se da je iz Splita čak poletjela i „Cessna“ s bogatom ponudom, a sponzorirala ju je tadašnja IKB banka. Predsjednik Hajduka Tito Kirigin bio je odlučan stvoriti veliki Hajduk i doveo je nekoliko karakternih igrača kako bi poveli Bićine i kasnije Ivićeve juniore.

Holcer je bio kapetan i u osvajanju legendarnog prvenstva 1971., kada je Hajduk nakon 17 godina čekanja došao do titule. Pamti se njegova kapetanska vika na poluvremenu u Beogradu, nakon koje je momčad preokrenula 0:3 protiv Partizana i pobijedila 4:3 – u susretu koji je ušao u povijest.

I danas se za vrhunskog libera zna reći: „On je holcerovskog tipa.“ Bio je poznat po tome što bi protivniku bez prekršaja oduzeo loptu na samo njemu svojstven način. Slijedio je niz kupova i prvenstava sedamdesetih, a uspomene na velikog kapetana i čovjeka danas žive i na društvenim mrežama, gdje ga se prisjeća i njegov dugogodišnji prijatelj i suigrač Ante Ivković Zonzi, s kojim je tri desetljeća vodio veterane Hajduka.

Autor ovih redaka pamti i osobni susret: čast mu je bila jednom sjediti na klupi uz Holcera, kad su veterani Hajduka gostovali u Baškoj Vodi na memorijalnom turniru – ljudi su se spontano okupljali oko njega kao oko žive legende.

Holcer je ostavio trag i u tada izuzetno jakoj Bundesligi, nastupajući za Stuttgart i Schalke 04. Bio je tek drugi „furešt“ kapetan Hajduka, nakon velikog Bajde Vukasa. U Splitu je vodio i svoj kafić „Bili As“ na Pjaci, kolokvijalno poznatiji kao „u Holcera“, gdje je uokviren stajao dres Peléa s njegove oproštajne utakmice u Rio de Janeiru. To su bila vremena kada se govorilo: „Ako nisi svratio u Holcera, kao da nisi bio na utakmici.“

Vrijeme uspomena na Split kakvog više nema. Pamtimo te, kapetane!