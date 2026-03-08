Palice, noževi i dvije nabijene puške: Što je sve zabranjeno držati u vozilima?!

Mislite da je nered u vašem vozilu od nehajno odloženih vrećica iz kupnje do sportske opreme i tko zna čega sve ne, samo vaša briga? Iznenadit ćete se, ali zakon vrlo precizno definira granicu gdje vaš privatni kaos ulazi u kategoriju kažnjivog posjedovanja hladnog oružja ili opasnih tvari, nekih trećih zabranjenih predmeta i supstanci, pretvarajući deponiranje predmeta u vozilo u ozbiljan pravni problem. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana! Svi sve znaju o onom što svatko smatra oružjem, po logici stvari „jasno kao dan“, dok se ne dođe do pitanja palica, noževa, boksera. Imate li to u vozilu, gdje to i kako držite? Hladno oružje su bokseri, bodeži, kame, mačevi, koplja, sablje, bajunete, te noževi čije se sječivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskaču pritiskom na gumb, bez obzira na dužinu oštrice ili skrivene oštrice, druga potajna oružja sa skrivenim oštricama (oružni štapovi, oružni kišobrani i sl.), te metalne zvjezdice za bacanje. Hladnim oružjem smatraju se i razne vrste palica te drugi predmeti pogodni za nanošenje ozljeda, piše Revija HAK.

Šaroliko se društvo ubraja u oružje kategorije D za koji sam zakon kaže da je riječ o oružju za koje nije potrebna prijava. Zašto ga onda uopće spominjemo? Ključni problem oružja kategorije D u automobilu nije sama činjenica da ga posjedujete, već kako ga i gdje držite, tko ga vidi, tko ga uočava, tko ga se boji, koga to uznemirava? Zakon doslovno kaže da se oružje kategorije B, C pa i D na javnom mjestu ne smije učiniti vidljivim drugim građanima, odnosno nositi na način koji građane uznemiruje. Samo pazite nije potrebno palicom, ni mačem vitlati po zraku nasred ulice da bi se počinio ovaj prekršaj!

No spominje se javno mjesto! Pa kakve to veze ima s vašim vozilom? Unutrašnjost vašeg automobila često se smatra produžetkom privatnog prostora, no onog trenutka kada vozilom sudjelujete u javnom prometu, taj prostor podliježe strogim zakonskim normama. Ukoliko ste na prednje sjedalo nehajno odložili bejzbol palicu, a niste krenuli na trening s kompletnom opremom i iskaznicom bejzbol kluba u džepu taj predmet će biti percipiran kao hladno oružje namijenjeno napadu. Posjedovanje takvih predmeta bez opravdanog razloga na javnom mjestu što vozilo u prometu jest, povlači visoke novčane kazne i trajno oduzimanje predmeta. Novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja posjeduje hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda ili koja nosi na javnom mjestu predmete pogodne za nanošenje ozljeda, a način ili okolnosti njihovog nošenja ukazuju da se nose kako bi bili uporabljeni za napad ili nanošenje ozljeda

Ako vam već zvoni sva sila argumentacije kako biste se branili ako vam u vozilu ugledaju kakvu palicu, šipku, bokser, bodež – sve u stilu ništa ne ukazuje da se nose radi upotrebe za napad ili nanošenje ozljed – slijedi primjera iz sudske prakse da vam izbiju ideju o lakoći postupanja u takvim situacijama. I naravno da se dade odgovor na pitanje gdje palice završavaju kad ih sud oduzme.

Presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu Stalna Služba Nova Gradiška Pp-2515/2023-6 od 28. siječnja 2025. okrivljenik je proglašen krivim što je na izlazu sa autoceste kod naplatne postaje upravljao u prometu na cestama osobnim automobilom i u vozilu pored suvozačevog sjedala posjedovao jednu sivu baseball palicu duljine 71 cm sa potpisom Baiso Light kao hladno oružje kategorije D, kojem je osnovna namjena napad i nanošenje ozljeda, a koje je dragovoljno izručio policijskim službenicima, dakle posjedovao i sa sobom nosio na cesti kao javnom mjestu zabranjeno hladno oružje. Policijski službenik obavljao je kontrolu prometa i utvrdio da okrivljenik u vozilu posjeduje bejzbol palicu duljine 71 cm pored, ispod suvozačkog sjedala ali se ista vidjela zbog duljine što je službenik osobno uočio. Tako sud precizno navodi detalje.

Okrivljeni u pisanoj obrani priznaje počinjenje prekršaja kako mu se stavlja na teret budući da je stvarno u svojem automobilu imao baseball policu novu i nekorištenu za svoj hobi te nije znao da je zabranjeno posjedovati i nositi je na javnom mjestu, a nije mu bila namjera korištenje za napad ili nanošenje ozljeda već za hobi. Međutim, slabe koristi od takve argumentacije. Sud u obrazloženju presude kojim ga proglašava krivim ističe: „Odredbom čl.6. st.1. t.10. Zakona o nabavi i posjedovanja oružja građana, hladnim oružjem smatraju se i razne vrsta palica te drugi predmeti pogodni za nanošenje ozljeda koje se po čl.7. st.4. t.4. razvrstava u oružje kategorije D koje se po čl.8. st.1. t.1. razvrstava u zabranjeno oružje čije je posjedovanje po kaznenoj odredbi čl.72. st.1. zabranjeno posjedovati ili nositi na javnom mjestu, a kako je okrivljeni očito bio na poslovnom putovanju nije išao igrati baseball već je palicu nosio ispod suvozačevog sjedala djelomično skrivenu moguće za samoobranu ili je jednostavno zaboravio izvaditi iz vozila nakon igranja baseballa, pa je u svakom slučaju prekršaj učinio“. I oduzimanje! Sud je okrivljenom: „izrekao zaštitnu mjeru oduzimanja baseball palice kako ne bi bila ponovno uporabljena za činjenje ovakvog prekršaja, a i u interesu javne sigurnosti te se predaje na korištenje ovlaštenom tužitelju za edukaciju policijskih službenika“.

I da se razumijemo, nije sve zlo u palicama, mačevima, sabljama ima tu još koječega što ulazi u kategoriju D. Neosporno je kako hladno oružje ulazi u kategoriju D, ali pored njega u tu kategoriju ubrajaju se raspršivači dozvoljenih neškodljivih tvari, oružje koje pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice ili kuglice punjene bojom (oružje izrađeno za airsoft i paintball), oružje s tetivom čija je sila natega 450 N ili manja te električni paralizatori.

Dakle, prije nego što sljedeći put nehajno bacite kakvu šipku, palicu ili sprej u kabinu sve što se može podvest pod pojam: „drugi predmeti pogodni za nanošenje ozljeda“, sjetite se da policijski pogled kroz prozor vašeg auta može značiti razliku između mirnog puta i neželjenog sudskog postupka. Vaš automobil je vaša tvrđava, ali zakoni na cesti ne trpe nešto što se može smatrati ispod sjedala, piše Revija HAK.