Oženio se načelnik općine Gradac, pogledajte slike

Načelnik Općine Gradac Matko Burić izrekao je sudbonosno “da” svojoj izabranici Anamariji na svečanom vjenčanju održanom ovog vikenda. Slavlje je proteklo u veselom ozračju uz brojne uzvanike, a mjesto fešte bilo je ukrašeno hajdučkim i hrvatskim zastavama, u čast ljubavi i zajedničkih navijačkih strasti.

Fotografije s vjenčanja osvanule su na Facebook stranici Vatrogasci Drvenik, a mlada je blistala u vjenčanici jednostavnog, ali elegantnog kroja, osvojivši komplimente svih prisutnih.

Mladencima su čestitali članovi obitelji, prijatelji i sumještani, a veselje je potrajalo do kasnih sati.