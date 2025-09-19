Close Menu

Oženio se načelnik općine Gradac, pogledajte slike

Oženio se Matko Burić

Načelnik Općine Gradac Matko Burić izrekao je sudbonosno “da” svojoj izabranici Anamariji na svečanom vjenčanju održanom ovog vikenda. Slavlje je proteklo u veselom ozračju uz brojne uzvanike, a mjesto fešte bilo je ukrašeno hajdučkim i hrvatskim zastavama, u čast ljubavi i zajedničkih navijačkih strasti.

Fotografije s vjenčanja osvanule su na Facebook stranici Vatrogasci Drvenik, a mlada je blistala u vjenčanici jednostavnog, ali elegantnog kroja, osvojivši komplimente svih prisutnih.

Mladencima su čestitali članovi obitelji, prijatelji i sumještani, a veselje je potrajalo do kasnih sati.

