Oženio se mladi domaći poduzetnik, na vjenčanju bila Hana Huljić s poznatim društvom

Ove se subote Matt Orlić, hrvatski poduzetnik rođen u Sydneyju, oženio sa svojom djevojkom Emily Tokić, a na vjenčanju su bila i neka poznata lica.

Otkrila ih je tako Mia Dimšić koja je objavila snimke i fotografije s vjenčanja na kojem je i zapjevala.

'Kad jedna od tvojih omiljenih osoba na planetu nađe svoju drugu polovicu', napisala je na Instagram storyju na kojem svira gitaru i pjeva.

Objavila je i niz fotografija s vjenčanja na kojima se vidi da se tamo odlično zabavljala s prijateljicama među kojima su bile i Hana Huljić i Domenica, a u opis je stavila samo bijelo srce.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mia (@miadimsic)

Fotografije s vjenčanja objavila je i Domenica pa smo tako mogli vidjeti da je ona odabrala svjetlucavu bordo haljinu s istaknutim dekolteom i velikim prorezima sa strane.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli D O M E N I C A (@dome.nica)

Hana Huljić je nosila asimetričnu zelenu haljinu s visokim prorezom.

Mia je pozirala u crnoj haljini bez naramenica s visokim prorezom i crnim detaljem oko vrata.

Inače, Matt Orlić stoji iza projekata poput Football Supplements i Qure Skincare, a njegove proizvode koriste i mnoge poznate osobe poput Kylie Jenner, piše Story.

S lijepom Emily zaručio se u veljači ove godine na Maldivima, a tad je snimku romantičnih zaruka objavio na Instagramu uz nježnu poruku.

'Mislili su da sam da jurim za Lambosima, jahtama, milijunima dolara, ali to nikada nije bio pravi cilj. Zapravo sam gradio čovjeka koji će moći privući pravu osobu za sebe. To je moj najveći uspjeh do sada i ono za čime sam uistinu tragao. Bog nikada ne kasni, nikada ne dolazi prerano – uvijek je točno na vrijeme’, poručio je tad.