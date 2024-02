Ovu subotu ne propustite premijeru opere "Capuleti i Montecchi" u splitskom HNK

Opera HNK Split premijerno će, u subotu 24. veljače izvesti operu Vincenza Bellinija „Capuleti i Montecchi“.

"Capuleti i Montecchi" remek-djelo je skladatelja Vincenza Bellinija, nenadmašnog majstora belkanta. Ovom opernom geniju divili su se najveći operni skladatelji, od Verdija do Wagnera, a ono što čini ovu operu nezaboravnom jesu ekspresivna glazba, duboke emocije, te Bellinijeva sposobnost da stvori glazbenu priču koja istovremeno zrači ljepotom i dubinom. Opera spaja ljubav, tragediju i glazbenu virtuoznost ovog majstorakako bi prikazala svoju verziju priče o najpoznatijim ljubavnicima svjetske literature.

Po prvi put ovo se opera izvodi u Splitu.

Na konferenciji za medije operu je predstavila ravnateljica opere splitskog HNK Ivana Srbljan.

"Dolaskom na mjesto ravnateljice opere u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu primarni zadatak bio mi je stvoriti solistički ansambl kako bi pružili šansu mladim umjetnicima da pokažu što znaju i mogu. Nakon Čarobne frule, logičan nastavak te ideje bila mi je opera koja nikada nije izvedena u Splitu. Mislim da sam u tom smislu i pogodila, jer osim što je riječ o poznatoj operi, jedan je unikatan naslov koji zaslužuje svoje mjesto na daskama HNK", kazala je.

"Ono što mi je bilo važno jest da sam željela sudjelovati u belkanto operi. Stvari su bile vrlo jednostavne, kada se zbroji dva i dva. Pojačali smo ansambl s kolegicom Nelom Šarić, poznatom pjevačicom za koju mi nikad nije bilo jasno zašto ju više nema u hrvatskim kazalištima. Tu je i solistica Antonija Teskera", dodala je Srbljan.

Opera je pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića, a u režiji Hrvoja Korbara.

"Naš orkestar je fantastičan, i to je pokazao u zadnjim godinama nebrojeno puta. Puno je manji zahtjev pred njima, no estetski je važan i zahtjevan te su tome dorasli", kazao je maestar Lipanović.

"Prije svega, htio bih se zahvaliti upravi HNK. Ja sam spletom okolnosti upravo u ovom kazalištu prvi put gledao opere, zbog čega mi je velika čast režirati jednu u ovom kazalištu i hvala na povjerenju", rekao je Hrvoje Korbar. Zahvalio se i svima iza scene koji neumorno rade na pripremi izvedbe, od kostimografije do scenografije i rasvjete. Pripreme za subotu idu punom parom od najranijeg jutra.

Djelo publiku vodi kroz posljednja 24 sata ove najpoznatije ljubavne priče. "Ono što je najpoznatije u ovom djelu je što nas vodi duboko u psihologiju likova. Karte su podijeljene i više-manje je jasno kakav nas raspet očekuje te se ne događa ništa dramatski napeto, već nas vode njihovi osjećaji i pod povećalom je ono što oni osjećaju u tim trenucima", kazao je.

Prvi put u Splitu

Protagonistice su solistice splitske Opere sopranistica Nela Šarić u ulozi Giuliette i a Romeo je mezzosopranistica Antonija Teskera. Ova opera dubokih emocija i ekspresivne glazbe nenadmašnog majstora belcanta Bellinija, u Splitu će biti izvedena prvi put.

"Radujem se ovoj ulozi jer je dosta suprotna svemu što sam dosada radila. U ovom teatru sam pjevala Travijatu, koja je sasvim različita u više aspekata, ponajviše pjevački. Iako je obujmom i manja uloga, zasigurno je teža jer se koncentracijski moram usredotočiti na više stvari. Zanimljiva je samim time što je karakterno drugačija od mene i totalno suprotna meni privatnu te sam tu imala jednu zanimljivu preobrazbu. Mislim da sam došla do toga da ju prikažem u svjetlu kojeg je Hrvoje htio", kazala je Šarić.

"Ova opera predstavlja borbu žene između dvije obitelji, i mislim da je svaka žena koja je kći svog oca - i ja sam među ostalom jedna od tri kćeri - koja se trudi pri izboru partnera u životu, ali ti ne biraš ljubav već ona bira tebe. Ipak, tu je i dalje jedna odgovornost koju osjeća prema ocu i prema obitelji i znam puno žena koje se i u današnje vrijeme bore s tim da se svide svojoj obitelji i društvu izborom partnera i dolazi do fatalnih ljubavi s kojima se susrećemo. Lijepo je da publici predlažemo priču koja im je poznata, ali opet nepoznata s ovog spektra s kojeg mi nudimo, i da im se ponudi opera o kojoj poslije mogu razmišljati. Izaći će s opere dotaknuti težinom koju ćemo mi zasigurno uspjeti donijeti", rekla je za medije.

'Imotskoj nevisti' Antoniji Teskeri muške uloge nisu strane, te joj je ovo nakon uloga Princa u Pepeljugi i Ivice u operi Ivica i Marica ovo njena treća muška uloga, no po prvi puta u HNK u Splitu.

"Pretpostavljam da imam nekakve karakterne crte koje dobro doprinose portretizaciji tih likova. Romeo je u svojim kasnim pubertetskim godinama, gdje je još uvijek pod velikim utjecajem svojih vlastitih osjećaja i čestih promjena raspoloženja. Vode ga impulsi, ne vodi ga razum. Kada to usporedite s njegovim glasovnim mogućnostima i sposobnostima, to nije odrastao muškarac već čovjek u tranziciji između dječačke i odrasle dobi, i mislim da je zato Bellini odlučio uzeti glas mezzosoprana kao glas Romea. Mislim da je to jedan jako dobar efekt, nešto što publiku može zaintrigirati i privući ih u kazalište da vide kako je to kada jedan ženski glas treba utjeloviti muškarca", rekla je.

Ostale uloge

U ulogama Romea i Julije, osim Nele Šarić i Antonije Teskere, nakon premijerne izvedbe nastupit će Josipa Gvozdanić i Nina Dominko. Ostale uloge tumačit će Sam Furness, Vladimir Garić, Božo Župić, Mate Akrap i Joško Tranfić uz Orkestar, Zbor i Balet HNK Split.

Sam Furness operni je pjevač iz Walesa, a ovo mu je prvi put da je u Hrvatskoj poslovno. Već prije je surađivao s Ivanom Srbljan, te su zajedno pjevali u operi Carmen.

"U 37 godina karijere nisam imao mnogo prilika pjevati belkanto, tako da uživam u ovoj prilici", kazao je.

Ulogu Tebalda igrao je već u francuskoj verziji opere, kao i u izvedbi Shakespeareove drame, te mu je dobro poznata. Dodaje kako mu je ovo najdraža verzija, jer u ostalima nema toliko visokih C nota.

"Očito je nešto kod mene što me čini idealnim za igranjem ove uloge slabog, jadnog, ljubomornog ljubavnika", našalio se.

"Mnogo je toplije ovdje nego kod kuće. Moram reći - ovo nije zima", dodao je.

Uloga Julijina oca, Capellija, pripala je basu Boži Župiću.