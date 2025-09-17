Ovu sliku je Hajduk upravo objavio

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Britanski glazbenik Ed Sheeran ovog je ljeta boravio u Hrvatskoj gdje je, u društvu glumice Phoebe Dynevor, snimao spot za novu pjesmu. Kamere su zabilježile kadrove u Splitu i na otoku Hvaru, a sam pjevač snimanje je opisao kao „mali godišnji odmor“.

Poseban suvenir ponio je iz Splita: Hajdukov dres s vlastitim imenom i omiljenim brojem. Hajduk se fotografijom na kojoj Sheeran drži bijelo-plavi dres pohvalio na društvenim mrežama uz poruku:

„Ed Sheeran s Hajdukovim dresom! Jedan od najvećih glazbenika današnjice posjetio je Split i snimio spot za svoj novi album te ponio sa sobom najljepšu uspomenu – novi gostujući dres Hajduka s njegovim imenom i omiljenim brojem. Ed, hvala što si odabrao Split i ponio dio Hajduka sa sobom.“

Sheeran je otkrio da je spot inspiriran njegovim odnosom sa suprugom Cherry Seaborn, no odlučio je ključne trenutke ispričati kroz fikciju pa u videu Dynevor tumači njegovu djevojku. „Pjesma i video puno mi znače, a snimanje u Dalmaciji bilo je predivno iskustvo“, poručio je glazbenik nakon objave spota prošlog tjedna.

