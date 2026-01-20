Ovo su najmoćnije vojne sile na svijetu: Pogledajte na kojem je mjestu Hrvatska

Global Firepower (GFP) objavio je novu godišnju ljestvicu vojne moći država za 2025. godinu, u kojoj je obuhvaćeno ukupno 145 zemalja. Prema toj procjeni, Hrvatska se nalazi na 74. mjestu, uz PwrIndx 1,5074 (što je niži broj, to se država smatra "jačom" u konvencionalnom smislu).

Na vrhu liste i dalje su Sjedinjene Američke Države (PwrIndx 0,0744), a odmah iza njih Rusija i Kina (obje 0,0788). Slijede Indija (0,1184), Južna Koreja (0,1656), Ujedinjeno Kraljevstvo (0,1785), Francuska (0,1878), Japan (0,1839), Türkiye (0,1902) i Italija (0,2164).

Kako se računa poredak?

GFP navodi da se ukupni rezultat (PowerIndex – PwrIndx) dobiva na temelju više od 60 pojedinačnih čimbenika. U obzir se uzimaju kategorije koje uključuju količinu i tipove vojnih sredstava, financijske pokazatelje, logističke kapacitete i geografske okolnosti. Metodologija je osmišljena tako da i manje, tehnološki naprednije zemlje mogu u ukupnom poretku konkurirati većim državama, a dodatni "bonusi" i "penali" služe finijem podešavanju rezultata.

Uz to, GFP na listi prikazuje i godišnji trend (rast, stagnacija ili pad), no napominje da promjene ne moraju nužno značiti slabljenje, jer na pomake može utjecati i prilagodba formule.

Hrvatska i usporedba u regiji

U regionalnom okruženju Hrvatska se smješta u srednji dio poretka (74. mjesto). Primjerice, Srbija je na 63. mjestu (PwrIndx 1,2576), Albanija na 78. (1,6815), a Slovenija na 96. mjestu (2,1016). Sjeverna Makedonija nalazi se na 112. mjestu (2,4042), Crna Gora na 127. (2,9216), dok je Bosna i Hercegovina na 132. mjestu (3,0799).

Važno je naglasiti da se GFP-ov poredak odnosi na procjenu konvencionalnih sposobnosti i predstavlja analitičku "fotografiju" temeljenu na dostupnim podacima i njihovoj formuli. Kao i kod svih ovakvih ljestvica, rezultat je prije svega okvir za usporedbu resursa i kapaciteta – a ne konačna prognoza stvarnih ishoda u kriznim situacijama.