Ovo su jasni pokazatelji da ste bolji roditelj nego što možda mislite

Roditeljstvo nema priručnik ni sustav ocjenjivanja, zbog čega se mnogi roditelji svakodnevno osjećaju kao da padaju na najvažnijem životnom ispitu. Između dječjih ispada bijesa, nereda i mentalnog umora, lako je zapitati se, radite li dovoljno? Ipak, prema razvojnim psiholozima, pedijatrima i obiteljskim terapeutima, dobro roditeljstvo ne znači savršenstvo.

Ključ leži u dosljednosti, povezanosti i prisutnosti, čak i kada nije lako. Istraživanja pokazuju da djeci ne trebaju savršeni roditelji, već oni koji su dovoljno brižni, iskreni i emocionalno dostupni, piše Times of India.

Vaše se dijete osjeća sigurno doći k vama

Jedan od najvažnijih znakova da ste dobar roditelj jest to što vam se dijete, bez obzira na dob, obraća kada mu je teško. Studija iz 2018. godine, objavljena u časopisu Journal of Family Psychology, pokazala je da djeca koja se osjećaju emocionalno sigurno uz roditelje pokazuju veću otpornost, bolju kontrolu emocija i nižu razinu anksioznosti.

Drugim riječima, kada dijete zna da će biti saslušano čak i nakon pogreške, vi gradite temelj povjerenja koji traje cijeli život.

Ispričate se kada pogriješite

Nitko ne može uvijek ostati smiren. Izgubiti živce, povisiti ton ili reći nešto zbog čega kasnije žalite dio je roditeljstva. Ono što čini razliku je kako reagirate nakon toga.

Ako se vratite djetetu i kažete "Žao mi je", pokazujete mu da su pogreške prilika za učenje. Istraživanje sa Sveučilišta Missouri iz 2019. godine pokazalo je da roditelji koji popravljaju odnos nakon sukoba uče djecu empatiji, odgovornosti i emocionalnoj sigurnosti. Povezanost se ne gradi savršenstvom, nego iskrenošću i spremnošću da se odnos popravi.

Dopuštate djetetu da osjeća svoje osjećaje

Kad je dijete uzrujano, instinktivno želimo smiriti situaciju i zaustaviti suze. No, ponekad je važnije dopustiti emocijama da se izraze.

Prema studiji Centra za razvoj djeteta Sveučilišta Harvard iz 2020. godine, djeca kojoj je dopušteno imenovati i proživjeti svoje osjećaje razvijaju jače živčane putove za emocionalnu regulaciju.

Takva djeca u odrasloj dobi lakše se nose sa stresom, odnosima i neuspjesima, upravo zato što su naučila da su sve emocije, pa i one teške, dio života.

Preispitujete svoje roditeljske metode

Ako se često pitate jeste li dobar roditelj, velika je vjerojatnost da već jeste. Psiholozi sa Sveučilišta u Bostonu 2017. godine otkrili su da roditelji koji redovito propituju svoje odluke, primjerice pitaju se "Je li to bio pravi pristup?", pokazuju veću osjetljivost i usklađenost s emocionalnim potrebama djece.

S druge strane, roditelji koji nikada ne preispituju vlastite postupke češće imaju problema s povezivanjem i razumijevanjem djetetovih osjećaja.

Povezanost vam je važnija od kontrole

Disciplina bez empatije stvara strah, dok disciplina utemeljena na povezanosti gradi povjerenje i poštovanje.

Ako birate miran razgovor umjesto kazne, odgajate dijete koje sluša jer se osjeća shvaćeno, a ne zato što se boji posljedica.

Studija iz 2021. godine, objavljena u časopisu Parenting: Science and Practice, pokazala je da djeca čiji roditelji primjenjuju tzv. relacijsku disciplinu, kroz objašnjavanje, empatiju i vođenje, pokazuju višu unutarnju motivaciju i razvijeniju emocionalnu inteligenciju.