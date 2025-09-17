Ovo su četiri simptoma koji najavljuju srčani udar

Srčani problemi često započinju kroz suptilne simptome koje je lako zanemariti. Kardiolog dr. Oliver Guttman za The Independent je istaknuo da je "najprepoznatljiviji znak srčanih problema rijetko dramatična bol viđena u filmovima".

Umjesto toga, simptomi mogu biti "suptilni, varljivi ili povremeni", poput pritiska, težine ili žarenja u prsima, a nerijetko se šire na ruke, ramena, vrat ili leđa. On upozorava da takvi osjećaji mogu biti znak angine, stanja koje povećava rizik od srčanog udara ako se ne liječi.

Dr. Guttman dodaje da "kratkoća daha tijekom rutinskih aktivnosti može ukazivati na to da srce teško pumpa krv dovoljno učinkovito". To uključuje i svakodnevne situacije poput penjanja uz stepenice, nošenja rublja kroz sobu ili zadihanosti prilikom saginjanja. Slične poteškoće mogu biti povezane sa stanjem u kojem se tekućina vraća u pluća, a koje se dovodi u vezu sa srčanim zatajenjem, prenosi Daily Mail.

Dakle, znakovi koji upućuju da je vrijeme za pregled srca uključuju:

Bol ili pritisak u prsima koji se opisuje kao težina, stezanje ili žarenje slično žgaravici

Kratkoća daha i osjećaj nemogućnosti dubokog udaha, osobito u mirovanju ili pri lakim aktivnostima

Neobičan umor i slabost koji ne nestaju nakon odmora, što se kod žena često javlja bez boli u prsima

Učestale palpitacije ili nepravilni otkucaji srca, poput preskakanja, "lepršanja" ili naglog lupanja srca u mirovanju

"Svatko se povremeno osjeća umorno, no umor povezan sa srcem je uporan, ekstreman i ne nestaje nakon odmora", naglasio je Guttman, dodajući da je to posljedica slabije opskrbe tijela krvlju bogatom kisikom. Upozorio je i da "učestale palpitacije ili nepravilnosti ne bi se smjele zanemariti", jer mogu ukazivati na aritmije koje povećavaju rizik od moždanog udara i zatajenja srca.

"Rano prepoznavanje i liječenje srčanih problema može spasiti živote", zaključio je kardiolog.