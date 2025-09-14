Ovo najvažniji savjet za kupovinu jeftinijih avionskih karata

Postoje brojne stranice i servisi na kojima možete pronaći najjeftinije letove za vaša planirane destinacije. Jedna od takvih stranica jest i Google letovi na kojoj, osim tražilice letova, možete pronaći i različite alate koji vam mogu pomoći da putujete jeftinije, uključujući i opciju praćenja cijena koja će umjesto vas pratiti cijene zrakoplovnih karata i obavijestiti vas kad su one niže od prosjeka.

Iako, dakle, postoje različiti savjeti i trikovi kojima se korisnici koriste kako bi uštedjeli koji euro ili više desetaka eura prilikom kupovine karata, prvi čovjek Google Flightsa James Byers za CNBC kaže kako postoji jedan univerzalan savjet za sve putnike.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

A to je - budite fleksibilni kada je u pitanju dan i vrijeme putovanja.

Naravno kako ne možemo uvijek biti fleksibilni jer vrijeme kada ćemo rezervirati letove ovisi o brojnim stvarima poput godišnjih odmora, školskih praznika i slično, no to je najbolji način na koji se može uštedjeti novac. Ta se fleksibilnost, prema Byersu, prije svega se odnosi na kupovinu karata za putovanja tijekom tjedna, umjesto tijekom vikenda. Također, ako je moguće i ako vam to obaveze dopuštaju, kupite karte za putovanja van sezone, dakle ne tijekom ljeta ili oko zimskih praznika.

Važnije je kad letite, a ne kada kupujete karte

Samo promjena dana putovanja za jedan ili dva dana može napraviti značajnu razliku, objasnio je. Općenito, najjeftiniji dani za putovanja su ponedjeljak, utorak i srijeda i karta za letove za te dane jest oko 13 posto niža u odnosu na vikend.

Podaci Google Flightsa pokazuju kako, za razliku od prijašnjeg razmišljanja, nije toliko važno kada se kupuju karte, već, dakle, koji se dan putuje. Jedan od čestih mitova za kupovinu karata kaže da je najjeftinije kupovati utorkom, no prema GF-u, podaci pokazuju da su tada u prosjeku karte uistinu jeftinije, ali samo za 1,3 posto.

Jeftiniji i smještaj

Hayley Berg, iz turističke kompanije Hooper slaže se sa savjetom Googleova stručnjaka te kaže kako je u biti najskuplji dan za letove - nedjelja. Tada su na aerodromima najveće gužve jer se putnici vraćaju kući s putovanja, bilo da je riječ o cjelotjednim ili samo vikend putovanjima. Berg kaže kako je zato, umjesto nedjelje, jeftinije vratiti se s puta u subotu ili još bolje u ponedjeljak.

Sličan se princip fleksibilnosti, osim za letove može primijeniti i na hotelski smještaj. Umjesto rezerviranja hotela u razdoblju između petka i nedjelje, jeftinije je rezervirati smještaj tijekom tjedna. Naravno, ako vam to obaveze dopuštaju, piše Zimo.