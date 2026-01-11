Ovo meso je najgore za vaše zdravlje

Zdravlje crijeva ne odnosi se samo na probavu, već je povezano i s imunitetom, zdravljem mozga, srca te prevencijom bolesti. Na njega utječu brojni čimbenici, poput sna, stresa i tjelesne aktivnosti, no prehrana ima posebno važnu ulogu jer sve što jedemo može ili pomoći crijevima ili im štetiti. Kada prehrana podržava zdravlje crijeva, koristi osjeća cijelo tijelo.

Gastroenterolozi ističu da postoji jedna vrsta mesa koju bi, zbog zdravlja crijeva, trebalo u potpunosti izbjegavati - riječ je o visoko prerađenom mesu, poput hrenovki, suhomesnatih proizvoda, slanine i kobasica. Takve namirnice sadrže nitrate koji mogu potaknuti upalu i povećati propusnost crijeva, poznatu kao "propusna crijeva". Osim toga, istraživanja pokazuju da posebno štete kada se pripremaju na visokim temperaturama te da smanjuju količinu korisnih crijevnih bakterija, piše Parade.

Meso treba biti dodatak obroku, a ne njegova osnova

Stručnjaci objašnjavaju da zdrava prehrana za crijeva ne znači nužno potpuno izbacivanje mesa, ali naglasak ne bi trebao biti na njemu. Gastroenterologinja dr. Leybelis Padilla ističe da su brojna istraživanja pokazala kako je pretežno biljna prehrana povoljnija za crijeva i opće zdravlje od prehrane u kojoj je meso glavni dio obroka.

Studije navode da osobe koje se hrane vegetarijanski ili veganski imaju raznolikiji crijevni mikrobiom, što je jedan od ključnih pokazatelja dobrog zdravlja crijeva.

Prema gastroenterologu dr. Neilu Parikhu, prednost biljne prehrane leži u vlaknima i polifenolima koji hrane korisne crijevne bakterije i potiču stvaranje protuupalnih spojeva. Preporučuje nemasne i neprerađene opcije, poput piletine, te ribu bogatu omega-3 masnim kiselinama, poput lososa i sardina.

Stručnjaci naglašavaju da meso treba biti dodatak obroku, a ne njegova osnova, dok bi većinu tanjura trebale činiti biljne namirnice.